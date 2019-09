Marjan

Ras Al Khaimah will mit einer äußerst schillernden Silvester-Feuerwerksgala zur Begrüßung des Jahres 2020 neue Guinness-Weltrekorde aufstellen

Ras Al Khaimah, Vae (ots/PRNewswire)

Nachdem es bereits zum Einläuten des Jahres 2019 die Welt bewirtet und Besucher wie Landesbewohner mit einem glanzvollen Feuerwerk begeistert hat, bereitet sich Ras Al Khaimah auf die bisher schillerndste Ausgabe vor - es will 2020 mit einem absolut faszinierenden Feuerwerk begrüßen.

#RAKNYE2020 will alle rekordverdächtigen Feuerwerksgalas der letzten Jahre von Ras Al Khaimah übertreffen und verspricht eine geradezu unglaubliche Vorführung - bei der Pyrotechnik, Feuerwerk und Laser-Displays ein umwerfendes Erlebnis schaffen werden.

#RAKNYE2020 wird Pyrotechnik-Drohnen für nie zuvor gesehene Feuerwerksdarbietungen einsetzen. Sie werden mit einem Countdown beginnen und darin gipfeln, dass die größten Sehenswürdigkeiten von Ras Al Khaimah am Himmel aufgebaut werden. Außerdem wird ein spezielles japanisches Luftgranatenfeuerwerk in der Luft vorgeführt. Mit diesen beiden neuen Darbietungen will das Emirat zwei neue Guinness-Weltrekorde aufstellen.

#RAKNYE2020 wird in diesem Jahr noch außergewöhnlicher sein und eine Reihe von prominenten Persönlichkeiten - darunter auch Top-Performer aus der arabischen Welt - zu Gast haben, die eine beeindruckende Musikvorstellung bieten werden. Details zur Veranstaltung und zum Kartenverkauf werden im Oktober bekannt gegeben.

Die Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah wird auch an diesem Silvesterabend wieder als Drehscheibe für lebhafte Unterhaltung und Feierlichkeiten dienen, wo auch das Feuerwerk stattfinden und den Nachthimmel vor der Küste erhellen wird. Das malerische Feuerwerk kann von mehreren Aussichtspunkten aus betrachtet werden.

Verschiedene Regierungsstellen von Ras Al Khaimah, darunter Marjan, die Polizei von Ras Al Khaimah, das staatliche Medienbüro von Ras Al Khaimah, die Fremdenverkehrsbehörde von Ras Al Khaimah, die Industrie- und Handelskammer von Ras Al Khaimah, Public Works, die Gemeinde Ras Al Khaimah, Al Hamra und andere, arbeiten zusammen, um ein weiteres großartiges Fest zu organisieren.

Ein Sprecher des Organisationskomitees sagte: "Nachdem wir in den letzten Jahren die Standards durch verbesserte Funktionen erhöht und Besucher von nah und fern begrüßt haben, wollen wir zu Silvester 2020 ein weiteres innovatives und noch nie dagewesenes Spektakel bieten."

Die Silvesterfeier 2019 in Ras Al Khaimah hatte nicht nur Hunderttausende Besucher aus aller Welt angezogen, sondern auch zwei Guinness-Weltrekorde aufgestellt - für die "längste Feuerwerkskette" und für die "längste gerade Feuerwerkslinie". Die Feier 2018 stellte einen neuen Weltrekord für die "größte Luftfeuerwerksgranate" auf.

