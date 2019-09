Exact Imaging

Markteinführung der transperinealen Nadelführung von Exact Imaging erhält CE-Kennzeichnung

Toronto, Ontario (ots/PRNewswire)

Die neue sterile transperineale Nadelführung ermöglicht den Einsatz des ExactVu(TM)-Mikro-Ultraschallsystems in ganz Europa und in klinischen Situationen, die einen transperinealen Zugriff erfordern

- Exact Imaging (www.exactimaging.com), der weltweite Branchenführer für hochauflösende Mikro-Ultraschallsysteme, die Bildgebung in Echtzeit und Biopsieführung für die Prostata möglich machen, gab bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für seine sterile transperineale Nadelführung zur Verwendung mit dem Exact Imaging EV29L-Transducer erhalten hat. Durch die auf dem ExactVu-Mikro-Ultraschallsystem agierende sterile transperineale Nadelführung können Urologen jetzt gezielte Prostata-Biopsien durchführen, die sich die nahezu mikroskopische Auflösung des Mikro-Ultraschalls für transperineal basierte Biopsien vollständig zunutze machen. Das ExactVu-System bietet die höchste Auflösung in Echtzeit zur Führung von Prostata-Biopsien, und mit der wachsenden Nachfrage nach den ExactVu-Systemen auf den europäischen Märkten und in Einrichtungen, die transperinealen Konzepten bei Prostata-Biopsien den Vorzug geben, kann das ExactVu-System nun unverzüglich bei diesen klinischen Gegebenheiten eingesetzt werden.

"Die Fähigkeit, gezielte transperineale Biopsien geführt von ExactVu-Mikro-Ultraschall mit 29 MHz durchführen zu können, steht stellvertretend für einen wirklichen Durchbruch, denn aufgrund dessen sind wir nun in der Lage, das Zielvolumen in Echtzeit in der Praxis abzubilden", erklärt Professor Mark Emberton, Professor für Interventionelle Onkologie, Abteilung für Chirurgie und Interventionelle Wissenschaft am University College London (UCL) und Klinischer Direktor, Bereich Klinische Wirksamkeit am Royal College of Surgeons in England.

"In einigen Märkten besteht eine zunehmende Orientierung hin zu transperineal basierten Biopsien, mit dem Ziel einer Verringerung der Infektionsraten", sagte Randy AuCoin, Präsident und CEO von Exact Imaging. "Mit der CE-Kennzeichnung für unsere neue sterile transperineale Nadelführung kann das ExactVu-Mikro-Ultraschallsystem nun in allen klinischen Szenarien für gezielte Prostata-Biopsien genutzt werden, einschließlich FusionVu(TM) und Biopsien mit kognitiver Fusion."

Das ExactVu-Mikro-Ultraschallsystem, seine FusionVu-Applikation und die neu veröffentlichte sterile transperineale Nadelführung werden live auf den anstehenden wichtigen Urologiekonferenzen in Europa, d. h. auf der DGU 2019 in Hamburg, dem SIU 2019 Kongress in Athen, der ESUI19 / EMUC19 in Wien sowie der AFU 2019 in Paris, vorgestellt werden. Weitere Details finden Sie unter www.exactimaging.com

Informationen zu Exact Imaging

Exact Imaging (www.exactimaging.com) ist der weltweite Markführer für hochauflösende Mikro-Ultraschallsysteme, die Bildgebung in Echtzeit und geführte Biopsien auf dem Gebiet der Urologie für Prostatakrebs ermöglichen. Die ExactVu(TM)-Mikro-Ultraschall-Plattform von Exact Imaging agiert mit 29 MHz und erreicht eine völlig neue Stufe der Auflösung mit den gleichzeitigen Vorteilen der Bedienerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit, und sie stellt eine Erweiterung des derzeitigen urologischen Arbeitsablaufs dar. Wenn Urologen die Exact Imaging-Plattform verwenden, können sie relevante Bereiche in der Prostata visualisieren und Biopsien gezielt in diesen speziellen Bereichen anvisieren. Für jene Fälle, bei denen eventuell MRI zur Unterstützung herangezogen wird, operiert die Mikro-US/MRI-Fusionsapplikation FusionVu(TM) auf der ExactVu-Mikro-Ultraschallplattform und erleichtert auf diese Weise ein schnelles, einfaches MRI-fusionsbasiertes Targeting mit Führung durch die 70-Mikron Echtzeit-Auflösung des Mikro-Ultraschallsystems. Das ExactVu-Mikro-Ultraschallsystem, einschließlich der FusionVu-Applikation, hat die regulatorische Zulassung in der Europäischen Union (CE-Kennzeichnung), den Vereinigten Staaten (FDA 510(k)) und Kanada (Health Canada Medizinproduktelizenz) erhalten.

