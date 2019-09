Sberbank Europe AG Zweigniederlassung Deutschland

Sberbank Direct verdoppelte Kreditvolumen

Mehr als zehn Tausend Neukunden mit einem Kreditvolumen von über EUR 150 Millionen

Wien/Frankfurt (ots)

Erst seit 18 Monaten bietet Sberbank Direct in Deutschland einen voll digitalen Ratenkredit zu besonders günstigen Konditionen an: den Sberbank Direct Sofortkredit.

Der gesamte Kreditprozess erfolgt online. Vom Antrag, über die Identifizierung und Vertragsunterschrift, bis hin zum Hochladen der erforderlichen Dokumente. Eine Kreditentscheidung gibt es binnen Sekunden und die Auszahlung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach Prüfung aller notwendigen Unterlagen.

"Unser digitales Kreditangebot wurde am Markt sehr gut angenommen. Seit Jahresbeginn wurde das Kreditvolumen auf über EUR 150 Millionen mehr als verdoppelt." freut sich Sonja Sarközi, CEO der Sberbank Europe. Die Bankengruppe hat ihren Sitz in Österreich und betreibt mit der Sberbank Direct seit 2014 aus Wien ihr Deutschland-Geschäft.

Die meisten Kunden nutzen nach eigenen Angaben ihren Sofortkredit für den Kauf von Konsumgütern, die Anschaffung eines Neu- oder Gebrauchtwagens oder für die Umschuldung eines bestehenden Kredites bzw. zur Kontoabdeckung. Jeder zweite Neukunde kam aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

"Wir wollen Banking für unsere Kunden so einfach wie möglich machen, indem wir ihnen transparente, leicht verständliche Produkte zu attraktiven Konditionen, sowie außergewöhnlichen Service und digitale End-to-end-Prozesse anbieten", so Sonja Sarközi über das Geschäftsmodell der Sberbank Direct.

Über Sberbank Direct

Im Jahr 2014 stieg Sberbank Europe in das Privatkundengeschäft in Deutschland ein. Binnen vier Jahren konnte sich Sberbank Direct, die Deutschland-Tochter von Sberbank Europe, mit ihren attraktiven Sparprodukten in einem umkämpften und dynamischen Markt mit über 50.000 Kunden als erfolgreiche Direktbank etablieren. Als reine Direktbank fokussiert Sberbank Direct auf reine Online-Vertriebskanäle und bietet neben attraktiv verzinsten Tages- und Festgeldangeboten seit Februar 2018 auch Ratenkredite an. Sberbank Direct erfüllt die höchsten Anforderungen an Datensicherheit sowie Datenschutz und gehört zu den Pionieren bei der Umsetzung von Video-Identifizierung, die es den Kunden ermöglicht, ihre Identität rasch, sicher und bequem während des Einstiegsprozesses nachzuweisen.

Mehr zum aktuellen Angebot der Sberbank Direct erfahren Sie unter: www.sberbankdirect.de

Über Sberbank Europe Group

Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) mit Sitz in Wien ist eine Bankengruppe, deren 100% Eigentümerin Sberbank of Russia, die größte Bank in Russland, ist. Sberbank Europe AG ist in acht Ländern Zentral- und Osteuropas tätig: Österreich, Bosnien und Herzegowina (Sarajevo und Banja Luka), Kroatien, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Serbien, und Deutschland. Sberbank Europe betreut insgesamt 713.000 Kunden, betreibt 188 Filialen und hat 4.007 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme der Sberbank Europe beträgt EUR 11,7 Mrd. (zum 31.12.2018).

Website: www.sberbank.at

Pressekontakt:

Linda Michalech

Head of Corporate Communications



Sberbank Europe AG

Tel.: +43 1 22732 1300

Mobil: +43 664 8891 3662

linda.michalech@sberbank.at

Original-Content von: Sberbank Europe AG Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell