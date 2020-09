DealCloud

DealCloud ernennt Mark Coronato zum Client Development Director für EMEA

Ehemaliger Investitionsmanager von Chiltern soll das rasche Wachstum in der Region vorantreiben

DealCloud, der führende Anbieter von Deal-, Relationship- und Firm-Management-Software für Kapitalmarktfirmen, gab heute die Ernennung von Mark Coronato als Client Development Director für die EMEA-Region mit Sitz in London bekannt. Coronato kann auf über ein Jahrzehnt Erfahrung im Investment Banking und im mittelständischen Private-Equity-Geschäft zurückblicken. Somit wird seine Ernennung dazu beitragen, die Entwicklung der DealCloud-Kunden in der EMEA-Region voranzutreiben.

Bevor er bei DealCloud mitarbeitete, war Coronato als Investmentmanager bei Chiltern Capital tätig. Dort war er für die Geschäftsanbahnung, -ausführung und Wertschöpfung zuständig. Sein Wissen aus erster Hand über die Kapitalmarktbranche wird dazu beitragen, die Kundenstrategie zu informieren und den schnell wachsenden EMEA-Kundenstamm der Firma DealCloud zu betreuen.

"Ich wurde dem DealCloud-Team von einem anderen Investor vorgestellt, dessen Feedback überwältigend positiv war", erläutert Coronato. "Von meiner ersten DealCloud-Demo an konnte ich sofort den Wert erkennen, den DealCloud seinen Kunden bietet. Sowohl als Berater als auch als Investor habe ich seit Jahren die Probleme bearbeitet, die mit DealCloud gelöst werden sollten. Die Kapitalflut in das außerbörsliche Eigenkapital und die Vermehrung neuer Fonds macht es Firmen immer schwerer, sich von der Masse abzuheben. Ich bin davon überzeugt, dass die DealCloud-Plattform es Unternehmen ermöglicht, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein".

Coronato begann seine Karriere im Bereich Fusionen und Übernahmen bei der Citi und war später Teil des Investmentteams für den European Buyout Fund der Intermediate Capital Group (ICG). Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Warwick und einen Master-Abschluss in Finanzen von der London Business School.

"Unser schnelles Wachstum in der EMEA-Region machte es erforderlich, Coronato zu engagieren", so Michael Santos, Vice President of EMEA Sales bei DealCloud. "Seine Branchenkenntnis wird uns helfen, Kunden und Interessenten auf eine ganz andere Art und Weise anzusprechen. Die Fähigkeit, einem Investor oder Berater gegenüberzusitzen und zu sagen: "Ich weiß, dass DealCloud einen Mehrwert schafft, weil ich diese Systeme aus eigener Erfahrung kenne und Ihre Sicht nachvollziehen kann", ist eine sehr aussagekräftige Aussage. Marks Branchenerfahrung aus erster Hand und seine bestehenden Beziehungen werden dazu beitragen, die Reichweite von DealCloud in der gesamten Region weiter zu vergrößern und die Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden weiterhin zu bedienen".

Informationen über DealCloud

DealCloud, eine Intapp Firma, bietet eine Plattform für das Deal-, Beziehungs- und Firmenmanagement aus einer Hand, die es mehr als 900 Kunden ermöglicht, ihre Deal-Making-Prozesse im Rahmen der Strategie sowie von der Anbahnung bis zur Ausführung zu steuern. Das Unternehmen bietet vollständig konfigurierbare Lösungen, die speziell für die komplexen Beziehungen und Strukturen von Private-Equity- und Wachstumskapitalgesellschaften, Investmentbanken, privaten und börsennotierten Unternehmen, Fremdkapitalgebern und anderen Investoren entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter dealcloud.com.

