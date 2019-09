Tuya Global Inc

Tuya-Conrad-Partnerschaft im Rahmen des Tuya Day auf der IFA 2019 bekanntgegeben

Berlin (ots/PRNewswire)

Integration der 'Powered by Tuya'-Technologie in Conrads Produkte wird Tuyas Expansion in Europa unterstützen

Tuya hat eine neue Partnerschaft mit Conrad Electronic angekündigt, dem in Deutschland ansässigen Familienunternehmen und führendem Omnichannel-Händler für Technologie und Elektronik in Europa. Die Zusammenarbeit wird die europäische Expansion von Tuya unterstützen.

Die Tuya-Conrad-Partnerschaft sieht die Integration der 'Powered by Tuya'-Technologie mit Conrad Connect vor, der preisgekrönten und derzeit wohl am schnellsten wachsenden Plattform für Smart Living.

Die Partnerschaft wurde im Rahmen des Tuya Day am 7. September 2019 auf der IFA in Berlin bekanntgegeben. Alex Yang erklärte: "Jede europäische IoT-Marke, die in Conrads Einzelhandelsmarkt, sowohl online als auch offline, vertreten sein will, muss Conrad Connect unterstützen können. Die Integration der 'Powered by Tuya'-Technologie mit Conrad Connect bedeutet, dass Tuya-unterstützte Marken ab jetzt in den Retail Sales-Markt von Conrad einsteigen können".

Tausende von intelligenten, Tuya-unterstützten Geräten lassen sich mit Hilfe der Mobile Apps 'Tuya Smart' oder 'Smart Life' zentral steuern. Mit diesen Apps können smarte Geräte und Haushaltsgeräte jederzeit und überall kontrolliert oder gemeinsam von Familienmitgliedern genutzt werden, und, um die Sicherheit zu gewährleisten, Warnmeldungen in Echtzeit erhalten.

Diese Funktionalität kann ab jetzt über die Vernetzung mit Conrad Connect noch weiter gesteigert werden. Das Tuya-Ökosystem wird über die Anbindung mit 90 globalen Marken bei Conrad Connect kompatibel, darunter auch viele starke europäische IoT-Hersteller und Dienstleister im Bereich Internet der Dinge. Die Anwender können ihre Tuya-Geräte im Rahmen von smarten Projekten mit personalisierten Dashboards automatisieren und optional zusätzliche kostenlose oder Premium-Dienste in Anspruch nehmen, wie z.B. die KI-basierte intelligente Anwesenheitssimulation, den Smart Ordering Service oder den Telegram IoT Messenger-Dienst.

Mobile Apps wie Tuya Smart und Smart Life machen es leicht, alle Smart-Produkte von einem Gerät aus zu steuern

Die nun mit Conrad Connect vernetzte Tuya-Plattform arbeitet bereits mit den Online- und Offline-Kanälen von Conrad zusammen, so dass alle Tuya-aktivierten Marken ab sofort in Conrads Channel gelangen können, dies gilt auch für Fabriken, die über Tuyas Plattform direkt mit Conrad kooperieren können, um Produktnachschub zu liefern.

Sämtliche Conrad-Produkte sind im Versandhandel, in den Conrad-Filialen und online erhältlich - ein großer Vorteil für den Kunden, der damit jederzeit und überall einkaufen kann. Conrad hat sich mit über 120 Millionen Online-Besuchen pro Jahr zu einem der 10 beliebtesten Online-Shops in Deutschland entwickelt und mehrere Auszeichnungen erhalten. Die Conrad-Läden im stationären Einzelhandel werden von 14 Millionen Kunden pro Jahr frequentiert.

Informationen zu Tuya

Tuya bietet eine erstklassige KI + IoT-Plattform, die intelligente Produkte für Hersteller, Marken, OEMs und Handelsketten möglich macht. Die Plattform bietet Hardware-Zugriff, Cloud-Services und App-Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt die Marken außerdem bei der Aktualisierung ihrer Technologien und Geschäftsmodelle, damit diese smarte Geräte liefern und die Verbrauchernachfrage befriedigen können. Tuya ist für mehr als 93.000 Partner in über 150 Ländern tätig, die Produkte in den Bereichen Beleuchtung, Apparate und Geräte, Umweltschutz und Überwachung herstellen. Das in San Jose (Kalifornien) ansässige Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Silicon Valley und Pasadena (Kalifornien), Hangzhou und Shenzhen.

Weitere Informationen finden Sie auf Tuyas Website und auf LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube.

