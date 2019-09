The Uludag Automotive Industry Exporters' Association (OIB)

Uludag Automotive Industry Exporters Association (OIB): Erfolgreiche türkische Automobilunternehmer nehmen ihren Platz auf der New Mobility World ein

Die Uludag Automotive Industry Exporters Association (OIB), der einzige Exporteurverband in der türkischen Automobilindustrie, bereitet sich darauf vor, türkische Start-up-Unternehmen vorzustellen, die innerhalb der globalen Automobilindustrie erfolgreich neue Lösungen in die Welt der Automobiltechnologie und Mobilität von morgen bringen. OIB hat den Wettbewerb "The Future of Automotive Design" mit der Vision organisiert, die Präsenz der Türkei im Automobilsektor zu würdigen - und zwar nicht nur als starke Produktionsdrehscheibe, sondern auch als Zentrum für Forschung und Entwicklung sowie Innovation und Design. Erstmals hat die OIB acht erfolgreiche Projekte unter den Preisträgern des Wettbewerbs zur New Mobility World 2019 nach Frankfurt eingeladen, wo diese Projekte der globalen Automobilbranche vorgestellt werden.

Diese acht Start-ups, die mit Unterstützung von OIB starke Fortschritte in der Branche gemacht haben, werden Gelegenheit haben, ihre neuen Lösungen für die nachhaltige Zukunft der Automobilindustrie auf der Messe New Mobility World zu präsentieren, einer Veranstaltung, die seit 2015 in Deutschland stattfindet und bei der weltweit führende Unternehmen ihre Ideen über saubere, zugängliche und nachhaltige Automobiltechnologien und Mobilität austauschen.

Der OIB Designwettbewerb hat sich zu einem internationalen Ökosystem entwickelt

Seit 2012 veranstaltet die OIB jedes Jahr den Wettbewerb "The Future of Automotive Design", der diese Veranstaltung zu einem Ökosystem macht, in dem sich die wichtigsten Akteure der internationalen Automobilbranche treffen. Die acht Start-ups, die unter dem Sponsoring von OIB im Rahmen der New Mobility World erstmals in Erscheinung treten, wurden aus insgesamt 100 geförderten Unternehmen durch eine sorgfältige Auslese seitens des OIB-Vorstands ausgewählt. Vom 10. bis 15. September 2019 werden die acht Start-up-Unternehmen auf der New Mobility World Frankfurt 2019 vertreten sein, die auf dem gleichen Messegelände und zeitgleich mit der IAA, der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt stattfindet. Es werden rund 250.000 Besucher erwartet.

An einem 56 Meter langen Messestand präsentieren die türkischen Start-ups ihre Lösungen in den Bereichen Batterietechnologien, erneuerbare Energiesysteme, elektrische Fahrzeugtechnologien, Augmented Reality, Wearable Software, Telematikgeräte, Robotik und Energieinfrastruktur-Sharing, wo die Unternehmen ihre Ideen den Besuchern vorstellen werden.

Mit einer Produktionskapazität von 2 Millionen Einheiten exportiert die türkische Automobilindustrie 1,5 Millionen Einheiten ihrer Produktion, was einem Exportanteil von über 30 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Branche gehört zu den stärksten Sektoren innerhalb der türkischen Wirtschaft. Die Türkei ist der fünftgrößte Hersteller in Europa in dieser Schlüsselindustrie und der zweitgrößte Hersteller von Nutzfahrzeugen in Europa. Die Exporte der Branche belaufen sich auf 11 Milliarden US-Dollar in der Zulieferindustrie, und unsere Lieferanten produzieren die strategisch wichtigsten Teile für die weltweit hochwertigsten Marken. Mit seiner Kompetenz auch als Co-Designer ist unsere Zulieferindustrie so strukturiert, dass sie Teil von Produktionsprojekten in mehr als einem Land auf einmal ist. Die türkische Automobilindustrie ist weiterhin bestrebt, ihre Ziele bei Herstellung und Export durch einzigartig gestaltete, hochmoderne Produkte mit hoher Wertschöpfung zu erreichen.

