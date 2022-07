EZVIZ

360-Grad-Schutz par excellence: EZVIZ bringt seine erste schwenk- und neigbare Akku-Kamera HB8 auf den Markt

Die EZVIZ HB8 bietet flächendeckende Sicherheit für den Außenbereich mit Rundumblick und Personendetektion, komplett kabellos, kinderleicht installiert

Die Urlaubszeit ist in vollem Gange - den einen zieht es in die Ferne, der andere setzt auf Urlaub daheim, geht an den See oder unternimmt Ausflüge in die Umgebung. Damit der Urlaub auch komplett genossen werden kann und man sich während der Abwesenheit keine Sorgen um die Sicherheit des Zuhauses machen muss, setzen Nutzer auf die neue Outdoor-Kamera von EZVIZ, dem weltweit führenden Innovator im Bereich Smart Home Security. Der Sicherheitsexperte stellt erneut seine starke Innovationskraft unter Beweis, indem er seine allererste batteriebetriebene Schwenk-Neige-Außenkamera, die HB8, auf den Markt bringt. Ohne Kabel und leicht anzubringen, lässt sich die Kamera an jedes Haus montieren - egal ob Neubau oder Altbau. Dank der 360-Grad-Sicht, ultraklarer 2K+ Videoqualität, Bewegungserkennung und integrierter lokaler Speicherung bringt sie Haussicherheit auf ein höheres Niveau. Mit ihrer aktiven Verteidigungsfunktion und der automatischen Wiedergabe von Sprachwarnungen kann die Kamera potenzielle Eindringlinge auch dann abschrecken, wenn der Hausbesitzer gerade unterwegs ist.

Kinderleicht angebracht

Keine Ausreden mehr: Viele Hausbesitzer und Mieter sind von einer vermeintlich teuren und zeitaufwändigen Installation von Sicherheitskameras abgeschreckt und verzichten daher auf wichtigen Schutz ihres Zuhauses. Die neue HB8 vom Sicherheitsexperten EZVIZ löst diese Bedenken vollständig auf, da sie schnell installiert ist und keine Verkabelung nötig ist. Zudem ist sie Wi-Fi-fähig sowie App-gesteuert. So müssen Nutzer nur noch den gewünschten Ort für die EZVIZ HB8 wählen, Steckdosen oder Internetkabel müssen dabei jedoch nicht eingeplant werden. Jeder kann die Kamera selbst einrichten, die Hilfe eines Fachmanns ist nicht notwendig. Die HB8 ist vollständig wetterfest, sodass sie auch unter rauen Wetterbedingungen für Sicherheit sorgt.

Mit einer langen Akkulaufzeit bietet sie mit nur einer Ladung Schutz von bis zu 210 Tagen. Wem das nicht genug ist und bei längerer Abwesenheit keine Gedanken um die Stromleistung der Sicherheitskamera zu Hause machen möchte, der verbindet die HB8 ganz einfach mit dem kompatiblen EZVIZ Solarmodul. Auf diese Weise ist eine ununterbrochene Versorgung gewährleistet - und das mit grüner Energie. Während der Nutzung der Kamera fallen keine versteckten Gebühren an, d. h. der Nutzer muss bestimmte Funktionen nicht erst freischalten und dafür zusätzlich zahlen oder Cloud-Videospeicherdienste abonnieren. Die HB8 verfügt über eine integrierte Speicherkapazität von 32 GB, die den täglichen Bedarf an bewegungsgesteuerten Videos eines Haushalts decken sollte.

Alles im Blick

Eine eingeschränkte Sicht, tote Winkel bei der Überwachung, sind weitere Probleme, mit denen viele Hausbesitzer zu kämpfen haben. Dank ihres 360-Grad-Panoramablickfelds und der 2K+ Videoauflösung erfasst die HB8 alle Details und das in gestochen scharfen Bildern. Sie ist außerdem in der Lage, insbesondere menschliche Bewegungen zu erkennen und kann die erfasste Person automatisch verfolgen, und so im Fall der Fälle verdächtiges Verhalten aufzeichnen. Darüber hinaus kann die HB8 bei Erkennung sofort eine laute Sirene auslösen und zwei blendende Scheinwerfer aufblitzen lassen, um Eindringlinge abzuwehren.

"Die HB8 ist wahrscheinlich die einzigartigste Kamera ihrer Kategorie. Wir haben sie so einfach wie möglich gestaltet, um dem Anspruch der Marke gerecht zu werden und 'easy vision' in jedes Haus zu bringen", sagt Jessica He, die leitende Produktmanagerin der Batteriekamera-Serie des Unternehmens. "Wir sind davon überzeugt, dass sie eine konkurrenzlose Option auf dem Markt ist und für jeden, der eine qualitativ hochwertige und problemlose Sicherheit im Freien wünscht, eine erste Wahl sein kann."

Preise und Verfügbarkeit

Die EZVIZ HB8 ist ab sofort im Fachhandel, z.B. bei Euronics, Expert, MediMax, Saturn und Media Markt erhältlich. Die UVP der Kamera beträgt 199,99 Euro (inkl. MwSt.).

Über EZVIZ

Seit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, "easy Vision" in jedes Zuhause zu bringen. Das Unternehmen strebt danach, einfache, aber leistungsstarke Smart-Home-Geräte und Vorrichtungen zu entwickeln die jeder Familie visuellen Schutz und spürbare Freude bieten. Als globaler Marktführer im Bereich Smart Home Security ermöglicht EZVIZ die Zukunft des intelligenten, vernetzten Wohnens durch unermüdliche technische Innovationen, zuverlässige Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Cloud-Services. EZVIZ ist in mehr als 130 Ländern vertreten und mittlerweile setzen Millionen von Nutzern und Familien auf die Produkte des Unternehmens. https://m.ezvizlife.com/de

