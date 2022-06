EZVIZ

30% sparen: Video-Security-Lösungen von EZVIZ beim Amazon Prime Day zu Top-Angeboten sichern

Sicherheitsexperte kündigt Deals für den Amazon Prime Day an

Käufer freuen sich auf Rabatte auf Outdoor- und Indoor-Kameras sowie smarte Türklingeln

SchnäppchenjägerInnen haben sich den 12. und 13. Juli bereits dick im Kalender markiert: Der Amazon Prime Day steht wieder an. Tolle Rabatte von 30 Prozent hat auch EZVIZ, der weltweit führende Anbieter von Smart Home-Technologien, auf ausgewählte Produkte bestätigt. Diese gelten exklusiv im angegeben Aktionszeitraum und nur auf Amazon.

Das Angebot gilt für:

BC1C (eLife)-2MP Akku-Kamera mit PIR-Sensor

BC1C Kit-2MP Akku-Kamera mit PIR-Sensor und Solarpanel

BC2-2MP kabellose WLAN-Kamera

C2C-1080P Innenkamera mit Magnetfuß (2er Set)

C3TN-2K Außen-IP-Kamera mit KI-Personenerkennung

C8C Lite-2MP WLAN-IP-PT-Kamera

C8W-4MP WLAN-IP-PT-Kamera mit aktiver Verteidigung

CP1-4MP PT-Innenkamera mit Bewegungsverfolgung

CTQ3N-2MP Außen-WLAN-IP-Kamera mit IP67, wetterfest

DB2-2K Türklingel Kit, AI-Personenerkennung verfügbar

Ganz ohne Kabel

Die Sicherheitskameras von EZVIZ sind kinderleicht zu montieren, einige Modelle auch komplett ohne Kabel. Dazu zählt die BC1C, die Käufer beim Amazon Prime Day zu einem Sonderpreis erhalten können. Die Outdoor-Kamera läuft über einen Akku mit einer Lebensdauer von bis zu 210 Tagen. Ob Oldtimer, Motorrad oder Mountainbike, die Außenkamera hat alles fest im Blick und liefert gestochen scharfe Bilder. Dank der integrierten Scheinwerfer sind die Videos selbst bei Dunkelheit in Farbe. Ebenfalls erhältlich ist die BC1C im praktischen Kit, inklusive des Solar-Ladegeräts, sodass die Kamera nicht mehr manuell geladen werden muss, sondern eine ununterbrochene Stromversorgung gewährleistet wird.

Sicherheit rund um die Uhr

Wer jedoch nicht nur im Außenbereich, sondern auch innerhalb der eigenen vier Wände auf Sicherheit setzen möchte, für den hält EZVIZ auch die passende Indoor-Lösung bereit. Die C2C verfügt über einen Magnetfuß, der es möglich macht, die Kamera sowohl an Decken als auch Wänden anzubringen und manuell so auszurichten, dass sie nahezu jeden gewünschten Blickwinkel abdeckt. Dank des 108°-Ultraweitwinkelobjektivs behalten Nutzer einen Großteil des Wohnraums im Auge. Selbst bei Dunkelheit können Eltern sichergehen, dass bei ihren Kleinkindern alles in Ordnung ist, denn die Kamera wechselst automatisch in den Nachtsichtmodus und erreicht eine Sichtweite von bis zu 10 Metern.

Die Sicherheitssysteme von EZVIZ lassen sich per App mit dem Smartphone verbinden. Bei Bedarf erhalten Nutzer dann eine Push-Nachricht oder können auch selbstständig auf den Live-Modus zugreifen.

Preise und Verfügbarkeit

Diese ausgewählten Produkte vom EZVIZ sind zu einem Rabatt von 30 Prozent exklusiv am Amazon Prime Day vom 12. bis 13. Juli 2022 erhältlich:

BC1C (eLife) für 83,99 Euro, BC1C Kit für 97,99 Euro, BC2 für 55,99 Euro, C2C für 48,99 Euro, C3TN für 55,99 Euro, C8C Lite für 62,99 Euro, C8W für 97,99 Euro, CP1 für 41,99 Euro, CTQ3N für 48,99 Euro und DB2 für 89,99 Euro.

Hochauflösende Bilder: hier

Über EZVIZ

Seit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, "easy Vision" in jedes Zuhause zu bringen. Das Unternehmen strebt danach, einfache, aber leistungsstarke Smart-Home-Geräte und Vorrichtungen zu entwickeln die jeder Familie visuellen Schutz und spürbare Freude bieten. Als globaler Marktführer im Bereich Smart Home Security ermöglicht EZVIZ die Zukunft des intelligenten, vernetzten Wohnens durch unermüdliche technische Innovationen, zuverlässige Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Cloud-Services. EZVIZ ist in mehr als 130 Ländern vertreten und mittlerweile setzen Millionen von Nutzern und Familien auf die Produkte des Unternehmens. https://m.ezvizlife.com/de

