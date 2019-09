Innersense Organic Beauty

Innersense Organic Beauty, die Marke für reine Haarpflege, verstärkt Präsenz in der EU in fünf neuen Ländern

Concord, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die amerikanische eigenständige Marke Innersense Organic Beauty erweitert ihre Präsenz in der Europäischen Union (EU) mit zwei neuen Distributoren, Plan Organic und C Faces Luxury Organics. Angekurbelt von der weltweiten Nachfrage der Konsumenten nach luxuriösen, reinen Haarpflegeprodukten bringen diese neuen Partnerschaften die europäischen Vertriebspunkte der prämierten Marke auf eine Zahl von über 60.

Plan Organic bedient Konsumenten in Dänemark und Schweden, während C Faces Luxury Organics in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig ist. Innersense Organic Beauty, eine im nördlichen Kalifornien beheimatete Marke für reine Haarpflege, wird nun in elf europäischen Ländern vertrieben.

"Wir fühlen uns geehrt, Plan Organic und C Faces Luxury Organics zu unseren wachsenden globalen Partnerschaften hinzuzufügen und unsere als "clean" bewertete Haarpflege den klugen, ökologisch bewussten und Beauty-smarten europäischen Konsumenten näherzubringen", erklärt Greg Starkman, Gründer von Innersense Organic Beauty. "Unser immenses Wachstum ist aufregend und ein Zeugnis für die Vitalität im Markt für reine Beauty-Produkte. Wir möchten neue globale Partner, die mit unserer Marke harmonieren, einladen, um Kontakt mit uns aufzunehmen und diese wichtige Konversation fortzusetzen."

"Plan Organic ist gespannt darauf, Innersense in unserem Portfolio zu ergänzen, und wir freuen uns, die Wahrnehmung für diese fantastischen Produkte zu fördern. Wir haben große Erwartungen für die Linie", sagt Claus Jonsson von Plan Organic. Stefan Hümpel von C Faces Luxury Organics ergänzt: "Wir freuen uns sehr und sind dankbar, mit dem Wachstum dieser einmaligen Marke betraut zu werden." Iben Bering-Hümpel, ebenfalls von C Faces Luxury Organics, fügt hinzu: "Das deutschsprachige Europa wartet mit Spannung darauf, Innersense Organic Beauty und seine herausragende reine Haarpflegelinie selbst erleben zu können."

Innersense Organic Beauty wurde im Oktober 2018 im Vereinigten Königreich lanciert. Die nur für Informationszwecke betriebene Website ermöglicht den Besuchern, die Marke zu entdecken, die Produkte zu erkunden und Fachhändler, Salons und Stylisten zu lokalisieren, die die preisgekrönte Produktlinie führen, die auch unter dem Slogan "cleaner than clean" als organische Haarpflege mit Salonqualität bekannt ist. Die Website unterstützt auch die schnell wachsende Liste von europäischen Großhandelspartnern der Marke.

Die Beauty-Profis Greg und Joanne Starkman gründeten Innersense Organic Beauty, um eine reine, pure und schadstofffreie Haarpflege für Friseursalons, Stylisten und Konsumenten bereitzustellen, die gesündere Konsumentscheidungen treffen möchten. Als führendes Unternehmen in der Bewegung für reine Haarpflege findet man die Marke in Salons, in Fachgeschäften für Beauty-Produkte und bei eCommerce-Händlern auf dem gesamten Globus. Weitere Informationen finden Sie unter innersensebeauty.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961841/Innersense_Organic_Beauty_Logo.jpg

Pressekontakt:

Pierce Mattie

264 West 40th Street

Suite 601

New York

NY 10018

Telefon: 212-243-1431

Fax: 212-243-7795

E-Mail: pmcinfo@piercemattie.com

Original-Content von: Innersense Organic Beauty, übermittelt durch news aktuell