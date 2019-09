MediSpend

MediSpend ernennt Craig Hauben zum Chief Executive Officer

MediSpend, ein führender Anbieter von Compliance-Lösungen in der Biowissenschaftsbranche, führt die Evolution seines Führungsteams fort, um der steigenden Nachfrage zu begegnen. Das Unternehmen kündigte heute an, dass Craig Hauben zum neuen Chief Executive Officer ernannt wurde, um das Unternehmen in seinem strategischen Wachstum anzuleiten. Hauben wechselte im Oktober 2018 als Präsident und Chief Operating Officer in das Unternehmen. Während dieser Zeit war ein in alle Bereiche des Unternehmens eingebunden, hat ein Team aus Branchenexperten aufgestellt, um die Führenden Softwarelösungen des Unternehmens zu verbessern und hat hervorragende Prozesse und Verfahren eingeführt, um die Implementierung und den kontinuierlichen Erfolg der Supportdienste im In- und Ausland zu gewährleisten. Zusammen mit seiner umfassenden Erfahrung in der Gesundheitsbranche und seiner Fähigkeit, Unternehmen mit einem starken Wachstum zu leiten, stellt dies das Unternehmen einzigartig für einen nachhaltigen Erfolg auf.

"Wir freue uns, Craig im Namen unseres Vorstands im Führungsteam von MediSpend willkommen zu heißen. Er genießt großen Respekt und verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsnachweis in der Führung leistungsfähiger Unternehmen", sagte Steve Eaton. "Wenn die wir die nächste Phase von MediSpend betrachten, werden Craigs großes Know-how und seine Erfahrung zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beitragen."

"Ich freue mich darauf, mit dem Team von MediSpend zusammenzuarbeiten", sagte Hauben. "Das Unternehmen verfügt aufgrund der Qualität unserer Produkte und des herausragenden Teams über eine einzigartige Position für außergewöhnlichen Erfolg. Wir werden weiterhin an der Strukturierung des Unternehmens arbeiten, um positive Auswirkungen auf die Erfahrung unserer Kunden mit unserem Unternehmen zu erzielen, um die Geschwindigkeit des Wachstums zu erhalten."

Vor dem Wechsel zu MediSpend war Hauben Executive Vice President des Geschäftsfelds Coding bei Ciox Health und war außerdem als Chief Operating Officer bei Arro Health tätig. Seit 2003 ist Hauben Treuhänder der HGH Foundation, war als Beiratsmitglied bei WiderCircle und als Vorstandsmitglied für Partners for Biliteracy tätig.

In den vergangenen 15 Jahren wurde MediSpend von Mitgründerin und Chief Executive Officer Michaeline Daboul geleitet und das Unternehmen brachte unter ihrer Leitung verschiedene erfolgreiche Compliance-Reporting-Lösungen auf den Markt. Daboul übernimmt nun eine Beraterposition im Unternehmen, sodass es ihr möglich ist, weiteren Geschäftsmöglichkeiten nachzugehen. MediSpend wird weiterhin an Dabouls Mission festhalten, Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften dabei zu unterstützen, Compliance-Risiken zu reduzieren und geschäftliche Prozesse zu verbessern.

Informationen zu MediSpend

MediSpend ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich cloud-basierter Compliance-Software für die Biowissenschaftsbranche. MediSpend ist das Compliance-Aufzeichnungssystem, das in einigen der weltweit größten Unternehmen im Bereich Biowissenschaft eingesetzt wird. Wir unterstützen außerdem Pharmaunternehmen sowie Unternehmen aus den Bereichen medizinische Geräte, Zahnmedizin und aufstrebende Biotechnologieunternehmen mit internationalem Recht im Gesundheitswesen, während wir Risiken reduzieren und Kosten senken. Die MediSpend Compliance Cloud ermöglicht es Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften, den Einsatz von Ärzten zu verwalten und zu überwachen, Unternehmensdaten zusammenzufassen und zu analysieren und internationale Datenschutzverordnungen und Verordnungen für transparente Berichterstattung einzuhalten. Unsere Mitarbeiter setzen sich für den Erfolg der Kunden, Innovation und herausragende Produktentwicklung ein. Unsere Kunden sind in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Lateinamerika ansässig. Der Hauptsitz von MediSpend befindet sich in Portsmouth, N.H. und das Unternehmen verfügt über Büros in Minnesota, New York und Pennsylvania. Besuchen Sie MediSpend online unter www.medispend.com.

