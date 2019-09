Keychain

Keychain beschleunigt Weg für Blockchain-Annahme in Unternehmen mit Bitcoin-Datensicherheit und Identitätsebene

Keychain senkt die Hürde für die Blockchain-Annahme in Unternehmen zwei Jahre früher als vom Markt prognostiziert, durch das Herausbringen eines bitcoin-basierten Framework für Datensicherheit und Identität.

Nach der erfolgreichen Integration und Iteration mit japanischen Partner, machte Keychain seine preisgekrönte Datensicherheits und Identitätsinfrastruktur, Keychain Core, für seine Partner weltweit verfügbar. Keychain Core ist ein blockchain-agnostisches Anwendungsentwicklungsframework, mit dem Kunden rasch und kosteneffizient moderne Blockchain-Anwendungen entwickeln können, bei denen Datensicherheit und Integrität unverzichtbare Anforderungen darstellen.

Mit Keychain Core können Partner Daten auf jedem Gerät überall auf der Welt auf selbstsouveräne Art und Weise sichern, ohne in Bezug auf Sicherheit Dritten, die nicht zur Verantwortung gezogen werden können, vertrauen zu müssen. z. B. Netzwerk- und Cloudanbieter oder Zertifizierungsbehörden. Zu den Zielanwendungen gehören Energie, Finanzen, Medizin/Pharmazie, Automobilsektor, ordnungsrechtliche Compliance, Versicherungswesen, Supply-Chain-Management und Spiele.

"Keychain gibt unseren Partnern Zugang zu Tools, die zweckdienlich für kritische Anwendungen sind - und das zwei Jahre früher als erwartet: Einem vor Kurzem von Allied Business Intelligence veröffentlichten Bericht zufolge nahm man an, dass dies erst 2021 auf den Markt kommen würde." - Jonathan Hope, CEO von Keychain.

Mit dem Keychain Core SDK können Partner von Keychain neue technische Möglichkeiten direkt in Ihre Anwendungen einbetten:

1. Selbstsouveräne Identität 2. Lückenlose Verschlüsselung, Entschlüsselung, Unterzeichnung und Datenverifizierung 3. Key-Rollover (Break-Glass-Wiederherstellung) und gleichzeitige Identitätswahrung gegenüber Gegenparteien 4. Historische Zuordnung digitaler Signaturen 5. Workflowkonsens auf Anwendungsebene, mit Multi-Signatur-Unterstützung

Keychain bewältigt direkt sieben Hürden für die Annahme in Unternehmen:

1. Kosten - reduziert den Zeitbedarf, die Risiken und die Kosten im Zusammenhang mit Projekten durch die Vorlage einer sauberen, benutzerfreundlichen API für Entwickler. 2. Übergang - Integration mit bestehenden Systemen (statt diese zu ersetzen). 3. Skalierung - Skalierung möglich, da Daten außerhalb der Blockchain existieren. 4. Datenschutz - Bietet auf einzigartige Weise Datenvertraulichkeit, sowohl "in flight" als auch "at rest", unabhängig von dem jeweiligen Netzwerk oder Cloud-Service. 5. Interoperabilität - Unterstützt Bitcoin und Varianten, verwendet etablierte Standards und unterstützt eine Migration zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. 6. Sicherheit - Entspricht internationalen Standards, einschließlich ISO 88033, , NIST, BSI, ECRYPT und CRYPTOREC. 7. Integration - Native Unterstützung der Plattformen Windows, Linux, Android, iOS, der Sprachen Java, C#.NET, python und C++ sowie verschiedener Gerätetypen (einschließlich kleiner IoT-Geräte sowie Smart Watches). Gute Kompabilität mit gängiger Middleware, gängigen Netzwerkprotokollen und Cloud-Services; bietet Partnern vollständige Freiheit und Kontrolle über ihre Daten und Architektur.

Das Produkt "Core" von Keychain wurde 2018 mit einem Global Fintech Award von der Association of Banks in Singapur sowie 2017 mit einem Preis des japanischen Wirtschafts- und Handelsministeriums ausgezeichnet.

www.keychain.io

