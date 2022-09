TBD Media

Lernen Sie die 50 deutschen Führungspersönlichkeiten kennen, die unsere Welt verändern

London (ots/PRNewswire)

In einer Zeit des Umbruchs und des Wandels ergreift Deutschland die Initiative, um anzuführen und eine bessere Zukunft für die globale Gemeinschaft zu schaffen. TBD Media Group stellt 50 deutsche Führungspersönlichkeiten einem globalen Publikum vor

Deutschland hat einen hart erkämpften Ruf als Zentrum für Innovation, unternehmerische Spitzenleistungen und Meinungsführerschaft. In einer Welt voller politischer Zersplitterung weist Deutschland den Weg in eine Zukunft, die Profit, Menschen und den Planeten schützt.

50 German Leaders, eine Kampagne der renommierten Produktionsfirma TBD Media Group, stellt die Ideen der innovativsten deutschen Wirtschaftsgrößen vor. In einer Reihe von fesselnden Dokumentarfilmen untersucht TBD Media ihre Motivation und wirft einen Blick auf die Zukunft, die sie schaffen.

Die Erfahrungen dieser Führungspersönlichkeiten werden auf einem Gipfel in Berlin zusammengeführt, um einen Gedankenaustausch zu ermöglichen.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, betont:

„Deutschland liegt im Herzen Europas und steht für Stabilität, Innovation und den echten Wunsch, eine bessere Zukunft für die globale Gemeinschaft zu schaffen. Mit 50 German Leaders haben wir eine Kampagne rund um deutsche Wirtschaftsführer ins Leben gerufen, die sich den schwierigen Herausforderungen stellen, vor denen die Menschheit derzeit steht. Wir bieten diesen Führungspersönlichkeiten die Möglichkeit, sich bei einem Live-Treffen gegenseitig zu inspirieren und ihre Geschichten in die Welt hinauszutragen, um andere zu motivieren, etwas zu unternehmen."

Am Montag, den 26. September, trifft sich eine ausgewählte Gruppe deutscher KMU im The Ritz-Carlton Hotel am Potsdamer Platz in Berlin, um Ideen auszutauschen und über die Zukunft der Wirtschaft des Landes zu diskutieren. Diskutiert werden unter anderem wesentliche Themen wie Mobilität, Export, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und weitere aktuelle Herausforderungen. Ein Ziel ist es, gemeinsam fundierte Lösungsansätze für diese Probleme zu finden.

Die Dokumentarserie 50 German Leaders nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch eine Vielzahl innovativer und kooperativer Unternehmen, die modernste Technologie mit menschlichem Einfallsreichtum verbinden, um einen dauerhaften, positiven Wandel zu schaffen.

Unternehmen, die im Rahmen dieser Präsentation vorgestellt werden:

ACPS Automotive

Kulzer

Kaldewei

Mestemacher

SBB Cargo International

Ratioform

Medical Park

Rud.Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG

Amedes

Huesker Synthetic

Schock

Degewo

Weitere Informationen zur Kampagne „50 deutsche Führungskräfte" finden Sie hier: https://www.globalthoughtleaders.org/50-german-leaders

Informationen zur TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1905409/50_German_Leader_Trailer_3.mp4

