Momentum wächst rund um die Vision 2045-Kampagne für eine umweltfreundlichere Wirtschaft

London (ots/PRNewswire) - Veränderung und Umbruch sind allgegenwärtig. Die TBD Media Group trifft die führenden Köpfe, die Chancen für einen positiven Wandel sehen In Zeiten des Umbruchs werden die Gewinner in der Wirtschaft diejenigen sein, die agil genug sind, um effektiv auf neue Trends zu reagieren. In einer Zeit, in der die Umwälzungen unsere grundlegenden Annahmen über die Welt und die Wirtschaft in Frage ...

mehr