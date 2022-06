TBD Media

Innovative Unternehmen teilen ihre Vision für die Zukunft des Planeten

- In einer unsicheren Welt erforscht die Kampagne „Vision 2045" der TBD Media Group die Strategien der Unternehmen, die die Welt von morgen gestalten

Die Innovation treibt den Wandel mit hohem Tempo voran. In einer Welt, die von Kovid, Konflikten und Klimawandel geprägt ist, kann es schwierig sein zu erraten, was im nächsten Monat passieren wird, geschweige denn, einen Blick auf die Mitte des 21. Die Zukunft liegt in den Händen von Innovatoren, Finanziers und Vordenkern, die eine Vision für die Zukunft haben. Was für eine Welt schaffen sie?

Vision 2045, eine von der preisgekrönten Produktionsfirma TBD Media Group konzipierte Dokumentarfilmreihe, trifft die Menschen, die heute die Zukunft unseres Planeten gestalten. Anhand von spannenden Interviews und Filmmaterial von der vordersten Front der Innovationsbranche erhalten die Zuschauer einen Einblick in die Zukunft, die sich um uns herum abspielt.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, sagt:

„Wir wissen, dass die Gewinner in einer gestörten Situation diejenigen sind, die die neuen Chancen ergreifen, wenn sie sich bieten, anstatt zu versuchen, die Uhr zurückzudrehen. Die Vision 2045 zeigt, wie die Vordenker von heute mutige Schritte unternehmen, um die Welt, die sie sich vorstellen, Wirklichkeit werden zu lassen und eine nachhaltige, gerechtere Welt für alle zu schaffen

Zanini sagt, dass die Vision 2045 einen Einblick in die Vordenker gibt, die den Wandel vorantreiben:

„Das Team von talentierten Filmemachern der TBD Media Group hat den Globus umrundet, um diese Geschichten zu finden und für ein Publikum einzufangen, das wissen will, wohin wir uns als Planet entwickeln. Unser Ziel ist es, die Menschen dazu zu inspirieren, die positiven Veränderungen in der Welt zu sehen und daran zu glauben, dass eine bessere Zukunft nicht nur möglich ist, sondern dass sie bereits jetzt aufgebaut wird. Wir müssen unsere eigene Unterstützung, unseren Enthusiasmus und unsere Ideen einbringen, um unsere Ziele als globale Gemeinschaft zu erreichen"

In der Dokumentarserie Vision 2045 wird untersucht, wie die Vordenker von heute die Technologien von heute entwickeln, um einen Fahrplan für die Zukunft zu erstellen.

Unternehmen, die an dieser Einführung beteiligt waren:

Braskem , Calix, DB Cargo, Graphic Packaging International, Integrated Environmental Solutions, Kingwhale Corporation,, Manulife, MCB Group, The Leonardo Centre for Business on Society at Imperial College Business School, Tikehau Hauptstadt.

Weitere Informationen über die VISION2045-Kampagne finden Sie hier.

Informationen zur TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie hier mehr TBD Media Group

