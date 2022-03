TBD Media

Die 50 MENA-Führungskräfte, die den Wandel in der Region inspirieren

London, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

TBD Media startet die Kampagne „50 MENA Leaders", um zu zeigen, wie Innovationen in der Region positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken können

Der erneute Fokus auf Global Thought Leadership stellt MENA in den Mittelpunkt der Debatte.

Die Welt steht nach der Covid-Pandemie vor langfristigen systemischen Herausforderungen, vom Klimawandel bis zum Aufbau gerechterer Gesellschaften. Wirtschaftsführer in der gesamten MENA-Region stellen sich diesen Herausforderungen - und die TBD Media Group berichtet in Zusammenarbeit mit Gulf News, wie sie dies tun.

TBD Media Group ist ein weltweit anerkanntes Produktionsunternehmen. In Zusammenarbeit mit Gulf News, der vertrauenswürdigsten englischsprachigen Nachrichtenquelle der Region, zeigen 50 MENA-Führungskräfte ihre Fähigkeiten in den Bereichen Industrie, Technologie, Nachhaltigkeit, Beratung, Finanzen und Energie in einer Reihe von Interviews und themenbezogenen Filmen.

Jede Episode zeigt, wie ein Unternehmen ein großes industrielles Problem durch den Einsatz von Technologie, neue Arbeitsmethoden oder die Nutzung von Chancen, die mit seinen Werten übereinstimmen, gelöst hat. Das Ergebnis sind sauberere, profitablere Unternehmen, die die Kunden begeistern, die Mitarbeiter engagieren und ein Modell für die Zukunft darstellen.

Die Serie ist die Idee von Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group. Weiter erklärt er:

„Die Story der MENA-Region ist eine des Wandels, und die in der Kampagne hervorgehobenen Führungspersönlichkeiten zeigen, dass die Unternehmen den Wandel vorantreiben. Wir fühlen uns privilegiert, Geschichten über Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Innovation zu erzählen, die die Menschen hören müssen, um sich zu eigenem Handeln inspirieren zu lassen. Es ist zwar leicht, in die Falle zu tappen und zu glauben, dass die Probleme der Welt unüberwindbar sind, aber diese Filme zeigen immer wieder, dass mit einer visionären Führung ein Wandel nicht nur möglich ist - er geschieht jetzt."

Jeder Film wird über das Portal 50 MENA Leaders auf der Webseite von Gulf News abrufbar sein und ein wirklich globales Publikum erreichen, das mehr über die wachsende Wirtschaft und den Einfluss der Region erfahren möchte.

Informationen zur TBD Media Group:

TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.

