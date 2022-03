TBD Media

TBD Media Group: Global Thought Leaders steht hinter dem Bestreben, eine positive Zukunft für den Planeten zu schaffen

London, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

Trotz der Schlagzeilen gibt es noch Gründe, optimistisch zu sein, und es werden Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme in der Welt gemacht.

So wie der Mensch für die Auslösung der Klimakrise verantwortlich ist, hängt es vom menschlichen Verhalten ab, die Probleme zu lösen, denen wir als Spezies gegenüberstehen. Die Bewältigung der Herausforderungen einer zukünftigen Welt, in der wir alle leben können, erfordert die Vorstellungskraft der Menschen, die den Unterschied machen werden: den Führungskräften in den größten und innovativsten Unternehmen der Welt.

Global Thought Leaders ist eine Kampagne, die von der TBD Mediagroup entwickelt wurde, einem preisgekrönten Produktionsunternehmen, das auf fünf Kontinenten Dokumentarfilme gedreht und dabei Auszeichnungen und Preise eingesammelt hat.

Durch die Hervorhebung der Arbeit von Global Thought Leaders will das Unternehmen die eigentliche Arbeit unterstützen, die geleistet wird, um die dringenden Probleme anzugehen, denen die Menschheit jetzt gegenübersteht – vom Klimawandel bis hin zu Armut und Ungleichheit.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, sagt:

„Wandel ist die einzige Konstante in der Geschäftswelt, und das Tempo des Wandels hat sich in den letzten Jahren sicherlich beschleunigt. Während sich die Schlagzeilen um die Probleme drehen, mit denen wir heute konfrontiert sind, liegt die eigentliche Geschichte in der erstaunlichen Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wird – dank der außergewöhnlichen Führung der Geschäftswelt. In einer Zeit, in der viele ihr Vertrauen in die Politik verlieren, haben wir die Verantwortung über unsere Plattform, die wir als Geschichtenerzähler haben, zu zeigen, wie eine hervorragende und visionäre Führung aussieht."

Zanini ist der Ansicht, dass diese Geschichten aus zwei Gründen erzählt werden müssen:

„Erstens weisen die von uns vorgestellten Global Thought Leaders allen Unternehmensführern den Weg, eine neue Arbeitsweise anzunehmen und sich ihr anzupassen. Jeder kann etwas tun, und diejenigen, die Einfluss haben, müssen sich engagieren und mehr tun. Zweitens ist die TBD Media Group der Ansicht, dass unsere Verantwortung darin besteht, die sich ändernde Stimmung widerzuspiegeln. Wir dürfen scheitern, eine bessere Welt zu schaffen, nur weil wir nicht wissen, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen können. Pessimismus wird jetzt nur noch zum Scheitern führen – Optimismus ist unsere einzige Chance."

Die Dokumentationsserie „Global Thought Leaders" untersucht, wie die ambitioniertesten Unternehmen der Welt Innovationen nutzen, um die Welt, in der wir leben, zu verändern und eine bessere Zukunft für künftige Generationen zu schaffen.

Unternehmen, die bei dieser Einführung vorgestellt werden:

Calix,Elisa , EnOcean Alliance , Hamlet Protein , Inogen Alliance,Oracle Cloud HCM,Meero, Meltwater , Opsec Security,SHL Group , The Zebra ,

Weitere Informationen zur Global Thought Leaders Campaign finden Sie hier: https://www.globalthoughtleaders.org/

Über die TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten menschlich und direkt zu vermitteln. Erfahren Sie mehr auf https://www.tbdmediagroup.com/

Medienkontakt:

Jenna-Leigh Soobramoney

Head of Marketing

TBD Media Group

j.soobramoney@tbdmediagroup.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1774214/TBD_Media_Group.jpg

Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell