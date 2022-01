TBD Media

Die Global Thought Leaders-Kampagne der TBD Media Group kehrt zurück, um über die geschäftlichen Entwicklungen zu berichten, die die Zukunft bestimmen werden - heute

Die Hartnäckigkeit, mit der TBD einflussreiche Schlüsselfiguren mit Hilfe von Dokumentarfilmen beleuchtet, bringt die Kampagne zu ihrer nächsten wichtigen Etappe.

Die neueste Ausgabe von Global Thought Leaders wird zweifelsohne auf den Erfolgen ihrer Vorgängerin aufbauen und ihre Reichweite ausweiten, um neue Wege zu beschreiten. Die TBD Media Group konzentriert sich auf die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten in ihren jeweiligen Branchen und feiert die entscheidenden Unternehmen, die eine innovativere und nachhaltigere Zukunft sichern.

Unternehmen, die sich mit denselben Themen wie Kohlenstoffneutralität, respektvollem Umgang mit Ressourcen, Abkehr von fossilen Brennstoffen und Hinwendung zu erneuerbaren Energien, sozialer Verbesserung und innovativen Entwicklungen befassen, werden erneut im Rampenlicht stehen, um der aufkommenden Dynamik Energie zu verleihen.

Aber auch neuere Trends wie das autonome Fahren von Autos und die weit verbreitete Elektrifizierung, die Zunahme digitaler Dienstleistungen in allen Branchen und in demokratischen Strukturen und sogar die Herstellung von 3D-gedruckten medizinischen und zahnmedizinischen Implantaten, die individuell angepasst werden können, werden in der Kampagne eine wichtige Rolle spielen. TBD wird die zunehmende Relevanz dieser Trends in das Blickfeld der Öffentlichkeit und der zentralen Akteure rücken, wo sie am meisten Nutzen bringen können.

Indem die TBD Media Group diese Innovationen durch ihre Expertise in der Produktion von informativen, bewegenden und einprägsamen Filmen bekannt macht, möchte sie indirekt den Standard moderner Unternehmenspraktiken erhöhen, indem sie sich von den in den Videos gezeigten Pionieren inspirieren lässt und von ihnen lernt. Angesichts der ständig wachsenden Notwendigkeit, umweltfreundlichere Methoden zu entwickeln und sich den anderen Herausforderungen der Gegenwart und der nahen Zukunft zu stellen, kann es für die Gesellschaften nur von Vorteil sein, die Fortschritte zu beleuchten, indem wir voneinander lernen und einen gesunden Wettbewerb schaffen, um Gleichaltrige und die, die vor uns da waren, zu übertreffen.

Mit einem Start der Inhalte Ende letzten Jahres am 9. Dezember und einem weiteren am 25. Januar 2022 verschwendet das Unternehmen keine Zeit, um die Inhalte in die Welt zu bringen.

Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, erklärt: „Als Medienunternehmen ist es unsere Aufgabe, das Bewusstsein für die Innovationen von heute zu schärfen, damit sie morgen besser umgesetzt werden können. Denn wenn eine Gruppe ihre Arbeit teilt, profitieren wir alle davon."

Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:

AP Moller Maersk,Cayman Finance, cBrain , Citrix Systems , Digital Metal , Enterprise Estonia , Geotab, Metsä Group, Pelion,Research Triangle,UFODRIVE , TFS HealthScience.

Informationen zur TBD Media Group:

TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen.

Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.

