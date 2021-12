TBD Media

Der Vision 2045 Summit brachte Unternehmen zusammen, um ihre Bemühungen um eine nachhaltige Zukunft wirksam zu bündeln

Der Vision 2045 Summit der TBD Media Group in Edinburgh, das parallel zur COP26 in Glasgow stattfand, diente erfolgreich als Kristallisationspunkt für die Entwicklung von Strategien für gemeinsame Maßnahmen zum Klimaschutz.

Der Vision 2045 Summit der TBD Media Group diente vom 8. bis 10. November 2021 erfolgreich als Mittelpunkt für die Entwicklung von Strategien für gemeinsame Maßnahmen zum Klimaschutz. Durch die Schaffung der Voraussetzungen für fruchtbare Gespräche über die Sicherung der Langlebigkeit der Umwelt trug TBD dazu bei, die kooperativen Bemühungen von morgen zu erleichtern.

Die Dialoge drehten sich um die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, wobei jede Diskussion auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet war und von dem preisgekrönten Nachrichtensprecher Andrew Wilson und Julie MacDonald von Al Jazeera moderiert wurde.

Themen wie Gerechtigkeit und Inklusion, Klimawandel und kohlenstoffneutrale Wirtschaft wurden angesprochen, um einen effektiven Austausch von Ideen zwischen den Organisationen zu ermöglichen.

Microsoft, Hilton Worldwide, Boeing, Siemens Energy und Parfum Dior gehörten zu den renommierten und einflussreichen Unternehmen, die von 140 Wirtschaftsdelegierten in den Diskussionen vertreten wurden. Die vollständige Liste der teilnehmenden Unternehmen finden Sie auf der Vision 2045 Summit Website.

TBD führte die gemeinsamen Bemühungen zum Schutz der zukünftigen Ökologie an, indem es in Zusammenarbeit mit „Make It Wild" für jeden Teilnehmer des Gipfels einen Baum pflanzte. Damit knüpfte TBD an frühere Kampagnen an, in denen Unternehmen hervorgehoben wurden, die über ihre Standardaktivitäten hinausgehen und sich für eine grünere Gesellschaft für die nächste Generation einsetzen.

Diesbezüglich sagte Paolo Zanini, TBD-Gründer und CEO: „Wir können andere nicht dazu auffordern, besser zu werden, ohne es selbst zu verkörpern. Denn echter Fortschritt wird gemeinsam erzielt, in Zusammenarbeit."

Dies war nur eine der Bemühungen von TBD, die gerechteste und umweltfreundlichste Zukunft für alle zu verwirklichen. Das Unternehmen freut sich bereits auf die COP27, auf der der nächste Vision 2045 Summit - Ägypten, stattfinden wird.

Die Veranstaltung wird zweifellos auf den Beziehungen und Fortschritten der Vision 2045 Edinburgh aufbauen und sich ausweiten, um noch mehr gleichgesinnte Organisationen zu vernetzen, die einen positiven Einfluss ausüben wollen.

Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:

Atlassian,

AXA Investment Managers ,

Biobest Group ,

CIBC ,

Compass Group ,

City Of Tampere,

Darling Ingredients ,

Petra Group,

The Boeing Company,

Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland, PreZero & Schwarz Produktion),

SGB-SMIT Group ,

Siemens Energy,

Stadler Rail ,

Swiss Post,

United Overseas Bank Limited ,

Wahl Clipper Corporation.

Informationen zu TBD Media Group

TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.

