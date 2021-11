TBD Media

Globale Vordenker investieren heute in Innovation, um die Zukunft zu gestalten, angeführt von TBD Media Group

Führungskräfte aus allen Branchen innovieren ihre Betriebe, um eine bessere Zukunft für die Menschen und den Planeten zu schaffen

Die Welt bewegt sich schneller als je zuvor, wobei disruptive Industrien etablierte Praktiken umstürzen und der Wandel eine Konstante ist. Doch während einige Unternehmen nur zögerlich vorankommen, sind andere führend: die Global Thought Leaders.

In der Global Thought Leaders-Kampagne des renommierten Produktionsunternehmens TBD Media Group entdecken wir echte Gründe für Optimismus für die Zukunft unseres Planeten, wenn die innovativsten Wirtschaftsführer der Welt ihre Pläne für den Aufbau einer Zukunft offenlegen, die auf der ganzen Welt Gewinne abwirft und dazu beiträgt, eine wohlhabende und gerechte Vision der Welt zu verwirklichen.

Die Global Thought Leaders sind heute in Aktion. Jeder von ihnen hat sein Unternehmen durch eine Kombination aus Technologie, innovativen Ansätzen und visionärer Führung von der Unternehmensspitze auf eine Reise mitgenommen.

Zu diesen Ansätzen gehören:

Kreislaufwirtschaft: Dieser Ansatz vermeidet Abfälle, indem er das Recycling und die Wiederverwendung von Rohstoffen in den Mittelpunkt des Produktionsprozesses stellt und so gewährleistet, dass die begrenzten Ressourcen der Erde so effizient wie möglich genutzt werden.

Prozessmanagement und -automatisierung: Durch die Schaffung von Arbeitsabläufen, die die Arbeit so effizient wie möglich gestalten, wird die Verschwendung weiter reduziert und beseitigt; durch den Einsatz von Biokraftstoffen und erneuerbaren Energien ist es möglich, große Betriebe zu betreiben, ohne die Umwelt zu schädigen.

Datentechnologie: Viele der heutigen Innovationen beruhen auf der Nutzung und dem Verständnis von Daten, um die Effizienz komplexer Systeme zu steigern und bessere Wege zur Ausführung von Aufgaben zu finden.

Biomimikry: Indem sie sich von der Natur inspirieren lassen, sind Unternehmen in der Lage, Prozesse zu entwickeln, die im Einklang mit der Umwelt und nicht im Gegensatz zu ihr funktionieren.

Global Thought Leaders sind eine elitäre Gruppe von Fachleuten, die den Planeten in eine nachhaltige Zukunft führen. Ihre Arbeit geht weiter, und die Möglichkeit eines gesünderen, gerechteren Planeten für alle liegt in der Würdigung und Weitergabe der Schritte, die diese Unternehmen unternehmen, um echte, dauerhafte Veränderungen zum Besseren zu bewirken.

Die in der Mitteilung vorgestellten Global Thought Leaders sind:

Chr Hansen, City of Virginia Beach, Danads, Diktator, DSM Nutritional Products Ltd,Fives, impact.com, Indeed Inc, Lummus Technology, Siili Solutions, Tidewater Inc, Tuffnells Parcels Express, Nitrex.

Weitere Informationen über die Global Thought Leaders-Kampagne und die Teilnehmer finden Sie hier www.globalthoughtleaders.org.

Informationen zu TBD Media Group

TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Mehr Informationen unter https://www.tbdmediagroup.com.

