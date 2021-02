TBD Media

TBD Media Group feiert die führenden Trendsetter ihrer Branche

London (ots/PRNewswire)

TBD Media Group freut sich, eine neue Ausgabe ihrer innovativen und informativen Global Thought Leaders-Kampagne vorzustellen. Diese neue Kampagne spiegelt wider, wie Unternehmen ihre Reaktion auf die Realitäten von heute in eine sorgfältige und innovative Planung für die Bedürfnisse von morgen umwandeln.

Die Welt der Wirtschaft und der Industrie verändert sich rasant. Viele unterschiedliche neue Überlegungen kommen ins Spiel und bringen alte Methoden und Denkweisen durcheinander - Nachhaltigkeit, Logistik sowie die Entwicklung neuer Technologien sind nur einige der Elemente, die Unternehmen rund um den Globus dazu bringen, ihre Abläufe zu überdenken.

Zu den aktuellen Fragestellungen gehören: Warum geraten die Kosten im Gesundheitswesen außer Kontrolle und werden zunehmend nicht mehr tragbar, während gleichzeitig die 3D-Modellierung bahnbrechende Fortschritte bei medizinischen Behandlungen macht? Wie können wir die steigenden Emissionen in städtischen Gebieten bekämpfen, in denen die Luftverschmutzung ein großes Gesundheitsrisiko darstellt? Wie nutzt unsere Gesellschaft Daten jetzt und wie sieht es in Zukunft aus? Wie werden Fahrzeugvermietung und Parken im Jahr 2021 bequemer? Die Global Thought Leaders-Serie erforscht derlei Fragen und vermittelt Erkenntnisse darüber, wie die Antworten die Welt der Zukunft prägen werden.

Mehrere inspirierende neue Dokumentarfilme zeigen, wie sich die Geschäftstätigkeit in so unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheitswesen, städtische Infrastruktur und digitale Technologie verändert. Der aktuelle Drehpunkt in der Geschichte wird als eine unbestreitbare Chance für die Neugestaltung von Systemen, Städten und der städtischen Infrastruktur dargestellt, eine Chance, die das Potential für eine drastische Veränderung der Gesellschaft in sich birgt.

Paolo Emilio Zanini, CEO der TBD Media Group, sagt: "Es ist wichtig, Unternehmen eine Stimme zu geben, wenn es um das Potenzial unserer Zukunft geht. Angesichts der großen Herausforderungen, die unser Wohlergehen in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen, werden Unternehmen und ihre Führungskräfte eine wichtige Rolle dabei spielen, die Richtung zu bestimmen, in die wir als Gesellschaft gehen."

Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:

NREP, Hôpital de La Tour, Parkster AB, IJCLab, Echosens SA, Shining 3D,Experian, Fresenius Kabi, QOMPLX, Coastr,Digital Diagnostics, Danfoss Editron Oy, BeAliveHealthClub,CU Aerospace LLC, Applied Autonomy AS mit Partnern

Die Kampagne ist zu sehen unter https://www.globalthoughtleaders.org/.

Informationen zu Global Thought Leaders

Das Global Thought Leaders-Projekt zeigt, wie Unternehmen heute die Welt von morgen gestalten. Von der digitalen Transformation bis hin zur Innovation in der Industrie - diese intelligente und lehrreiche Dokumentarfilmreihe informiert die Unternehmer weltweit darüber, wie Innovation für Transformation und Wachstum genutzt werden kann. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte aninfo@tbdmediagroup.com.

Informationen zu TBD Media Group

TBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1435076/TBD_Media__Global_Thought_Leaders_series.mp4

