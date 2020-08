TBD Media

WIE UNTERNEHMEN DER HERAUSFORDERUNG DES WANDELS BEGEGNEN - Dokumentarserie von TBD Media stellt Unternehmen vor, die sich für den Wandel engagieren

Unternehmen überprüfen, wie sie auf eine sich radikal veränderte Kunden- und Geschäftslandschaft reagieren. Während einige Probleme haben, sich anzupassen, sind andere gut aufgestellt, um die Zukunft nach COVID aufzubauen - und andere auf die Reise mitzunehmen.

Pat Lynes, Gründer und CEO der auf Veränderungen spezialisierten Beratungsagentur Sullivan & Stanley, sagt, dass es drei große Probleme gibt, die Unternehmen daran hindern, sich anzupassen:

"Erstens haben manche Unternehmen nicht die Fähigkeit, sich zu verändern, oder sind dabei nicht schnell genug. Das dritte Problem besteht darin, dass sie in Strukturen stecken bleiben, die zu groß und aufgeblasen sind."

Doch hier sind einige beispielhafte Unternehmen, die mit der Zeit gehen und das Beste aus den Veränderungen machen, die im Gefolge der Coronavirus-Pandemie entstanden sind:

Hemmersbach erfüllt den Bedarf einer neu verteilten Arbeitnehmerschaft durch die Bereitstellung von IT-Geräten als Dienstleistung für Unternehmen an jedem beliebigen Standort weltweit, darunter auch in häuslichen Arbeitszimmern.

Serrala schafft für alle Unternehmen sicherere globale und automatisierte Zahlungsfunktionen. Das B2B-Fintech versetzt Unternehmen in die Lage, ein zentrales Finanzökosystem zu schaffen, um die Transparenz zu maximieren, Kosten zu senken und vor Risiken zu schützen.

Mokki hat auf das zunehmende Bewusstsein für Kindergesundheit reagiert und eine preisgekrönte Sonnenbrille entwickelt, die junge Augen vor schädlichem UV-Licht schützt.

Sullivan & Stanley, Hemmersbach, Serrala und Mokki schließen sich Microsoft an, um mit der TBD Media Group an der Serie Global Thought Leaders zusammenzuarbeiten. Paolo Emilio Zanini, CEO und Gründer der TBD Media Group, sagt, dass COVID-19 "für viele Unternehmen ein unvorhersehbares, seltenes Ereignis" ist.

"Glücklicherweise gibt es viele Geschichten von Unternehmen, die praktische Lösungen für die Schwierigkeiten bieten, die im Jahr 2020 entstanden sind", sagt Zanini. "Die TBD Media Group ist stolz darauf, mit den hellsten Köpfen der Welt zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass dieses Jahr allen als Katalysator für positive Veränderungen, mehr Zusammenarbeit und besser geführte Unternehmen in Erinnerung bleiben wird."

2020 hat dazu geführt, dass digital versierte Unternehmen besser abschneiden als ihre traditionsorientierten Gegenspieler. Thorsten Cleve, Director Manufacturing bei Microsoft, erklärt in dem Film, dass Unternehmen neue Impulse finden, um Technologien zur Steigerung der Produktivität und Effizienz zu nutzen.

"Das IoT umgibt uns überall", sagt Cleve. "Das industrielle IoT führt zu einem völlig anderen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wir befinden uns seit 20 Jahren in diesem Bereich, aber in letzter Zeit hat sich die Wahrnehmung der Technologie verändert."

Die Serie Global Thought Leaders erkundet die Antriebskräfte der globalen Geschäftsexpansion. Von der digitalen Transformation bis hin zur industriellen Innovation präsentiert diese Dokumentarserie die Ideen der weltweit intelligentesten Vordenker der Geschäftswelt, um die Form der Welt von morgen zu beeinflussen.

