Global Financial Services-Investor Apis Partners LLP erwirbt Beteiligung an Tutuka

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Tutuka und Apis Partners werden zusammenarbeiten, um Kundenbasis und finanzielle Integration in ganz Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien und Lateinamerika auszubauen

Tutuka gab heute bekannt, dass der globale, auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte Investor Apis Partners (als Verwalter des Apis Growth Fund II) eine Mehrheitsbeteiligung an Tutuka erworben hat. Apis erwarb seine Anteile von Paycorp, das 2015 in Tutuka investierte, was dem Unternehmen dazu verholfen hat, seine internationale Präsenz auszubauen und seine Größe seit der Anfangsinvestition mehr als zu verdreifachen.

Tutuka ist für sein einzigartiges Processor Plus-Modell bekannt, das Fintechs, Mobile Wallets, Apps und Banken in Schwellenländern ermöglicht, unkompliziert Mastercard und Visa Produkte wie beispielsweise physische oder virtuelle Karten auszustellen, die mit den Wallets oder Konten ihrer Kunden für den Zahlungsverkehr verknüpft sind.

Im Jahr 2019 führte Tutuka Programme mit Octopus in Hongkong, Grab in Asien, MTN in Afrika sowie weitere Programme im Nahen Osten und in Lateinamerika ein.

Für den auf den Finanzdienstleistungssektor fokussierten Investor Apis war Tutukas starke Präsenz in 19 Schwellenländern und der Kundenstamm aus Telekommunikationsunternehmen und Wallets attraktiv, die am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister in diesen Märkten.

Matteo Stefanel, Managing Partner und Mitgründer von Apis Partners, hob hervor "Das Mobile Wallet-Ökosystem wird bis 2021 voraussichtlich um über 45% p.a. wachsen und wir glauben, dass Tutuka extrem gut positioniert ist, um von diesem Wachstum zu profitieren und gleichzeitig einen erheblichen Mehrwert für die Eigentümer dieses Ökosystems zu schaffen".

"Wir sind stolz darauf, Apis als Investor zu haben", sagt Rowan Brewer, CEO von Tutuka. "Es sind die Schwellenländer, in denen das Wachstum und die Innovation dieser Dienstleistungen stattfindet. Mit Apis kann Tutuka seine Fähigkeiten steigern, die Fintechs, Mobile Wallets, Apps und Banken ermöglichen, unkompliziert Mastercard- und Visa-Karten und Zahlungsverkehrsprodukte für ihre Kunden auszustellen. Es ist oft das erste Mal, dass diese Kunden überhaupt Zugang zu den Millionen von POS-Terminals, Geldautomaten und E-Commerce-Websites haben, die Mastercard und Visa akzeptieren. Das ist die wahre finanzielle Integration - dort wird in Zukunft das schnellste Wachstum stattfinden, und von daher werden die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter im Rahmen dieses Deals weiterhin einen erheblichen Anteil an Tukuta halten".

Informationen zu Tutuka

Tutuka (www.tutuka.com) befähigt Zahlungen für Dritte, indem wir den Kunden unserer Klienten ermöglichen, den Zahlungsverkehr mit Produkten und Karten von Mastercard und Visa abzuwickeln. Mit Tutuka können Fintechs, Mobile Wallets, Apps und Banken in ganz Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika sowohl virtuelle als auch physische Karten und andere Payment-Produkte von Mastercard und Visa ausstellen. Tutukas Processor Plus-Modell ermöglicht unseren Kunden eine einfache, kostengünstige und schnelle Anbindung an Kartensysteme ohne die Komplexität und die langen zeitlichen Vorläufe, die mit Prozessoren üblicherweise verbunden sind.

Informationen zu Apis Partners LLP

Apis Partners LLP (www.apis.pe) ist ein Private Equity Asset Manager, der in der Wachstumsphase befindliche Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und finanzielle Infrastruktur in Afrika und Asien über die Bereitstellung von Equity-Kapital als Impulsgeber unterstützt. Das Team von Apis Partners LLP besteht aus über 26 Fachleuten mit spezialisiertem Know-how in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie in Wachstumsmärkten. Apis Partners LLP ist sich des Entwicklungseffekts bewusst, den die Bereitstellung von Wachstumskapital für Finanzdienstleister in Wachstumsmärkten bewirken kann, und finanzielle Integration gehört von daher als Kernprinzip zum Ansatz und Anlageschwerpunkt von Apis Partners LLP.

