Original Nootropics

Neurotransmitter-Engineering: Selbstoptimierung mal anders!

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Für die Kommunikation zwischen Nervenzellen in unserem Gehirn sind Neurotransmitter zuständig. Die bekanntesten sind wohl Serotonin und Dopamin, auch als Glückshormone bekannt. Eine Optimierung dieser Botenstoffe kann unsere kognitiven Leistungen verbessern. Ein Unternehmen aus Regensburg beschäftigt sich mit der Steigerung kognitiver Fähigkeiten mittels Nahrungsergänzung.

Tobias ist heute ein erfolgreicher Unternehmer. Früher hatte er Schwierigkeiten dauerhaft den Fokus zu halten. Ob in der Schule, im Studium oder im Büro, seine Gedanken wandern. Die Diagnose: ADHS.

ADHS ist heute keine Seltenheit mehr. Die Lösung in den meisten Fällen: Ritalin. Das Medikament wird oft als Lerndroge für Studenten bezeichnet, aber auch leistungsgetriebene Manager greifen darauf zurück. Leider kann Ritalin Nebenwirkungen auslösen, die sogar zur Veränderung der Persönlichkeitsstruktur führen können. Tobias bekommt diese Nebenwirkungen am eigenen Leib zu spüren. Er leidet zunehmend an schlechter Laune und Magenverstimmungen, sodass selbst die temporäre Verbesserung seiner Leistungen die weitere Einnahme nicht rechtfertigen.

Tobias setzt das Ritalin wieder ab und versucht das ADHS durch Sport und gesunde Ernährung abzumildern. Von einem russischen Diätologen erfährt er von 5-HTP, einer Vorstufe von Serotonin. Ab diesem Zeitpunkt flammt das Interesse für Nahrungsergänzung konkret Nootropica auf. Gemeinsam mit Fachleuten untersucht er weitere Nahrungsergänzungsmittel, die die Serotonin- und Dopaminspeicher regulieren und sich neben ADHS auch positiv auf Burnout und Depressionen auswirken.

Zwar wirken diese Neuroenhancer sanfter als Ritalin, dafür aber ohne extreme Nebenwirkungen. Nach monatelangen Tests entsteht das Nahrungsergänzungsmittel Serotalin®, das die Serotonin- und Dopaminspeicher auf physiologische Weise wieder auffüllt und dadurch für mehr Energie, Wachheit und Motivation sorgt. Griffonia Extrakt, eine natürliche 5-HTP Quelle, und L-Tyrosin sind die Hauptwirkstoffe in Serotalin®, die mit sog. Co-Faktoren kombiniert werden. Das Resultat ist ein Nootropicum mit besonders hoher Bioverfügbarkeit, dessen Wirkstoffe also vom Körper besonders gut aufgenommen werden. Tobias ist begeistert von der sanften Wirkung des Nahrungsergänzungsmittels, das zielsicher seine kognitiven Fähigkeiten unterstützt.

Nach nur zwei Jahren hat sich Serotalin® zum Nootropica-Phänomen entwickelt: Begeisterte Kunden schwärmen von der besonderen Wirksamkeit der Kombination der verschiedenen Wirkstoffe. In einer internen Studie mit dreißig Kunden zeigte sich, dass 67% der Befragten besser schlafen und sogar 73% insgesamt glücklicher sind. 70% der Teilnehmer sind davon überzeugt, dass sich ihre Aufmerksamkeit merklich verbessert hat. Selbst Sportler schwören auf den motivierenden Effekt, wie Oleg Mannapov, Inhaber der Mannapov Tennis Academy: "Wir können dadurch eine bessere Leistung beim Tennis abrufen. Selbst meine Weltranglistenspieler schwören auf Serotalin®."

Serotalin® kann europaweit erworben werden, in Deutschland neben dem Onlineshop auch in Apotheken. Besonders in Frankreich und Italien sitzen die größten Fans. 28% der Käufer sind sogar so begeistert, dass sie das Nootropicum regelmäßig nachkaufen.

Und Tobias? Der hat dank des Neurotransmitter-Engineerings mit Neuroenhancern sein ADHS-Problem im Griff und seine Begeisterung und Interesse für Nootropica ist im eigenen Unternehmen aufgegangen. Seine Vision: personalisierte Neuroenhancer. Mit einem fokussierten Kopf kommen die Ideen von selbst.

Original Nootropics ist ein Inhabergeführtes Unternehmen aus Regensburg, das Nahrungsergänzung auf Neurotransmitterbasis entwickelt, herstellt und vertreibt. Besonderer Augenmerk wird dabei auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Wirkstoffe gelegt, durch die eine besonders hohe Bioverfügbarkeit der Neurotransmitter bewirkt wird.

Pressekontakt:

www.original-nootropics.de

info@original-nootropics.de

Gegründet 2017.

Geschäftsführer Tobias Cvijic.

Adresse: Am Mühlberg 22, 93077 Bad Abbach

Original-Content von: Original Nootropics, übermittelt durch news aktuell