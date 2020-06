AMP German Cannabis Group Inc.

AMP German Cannabis Group meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung eines neuen Finanzvorstands

Erfurt, Deutschland und Berlin (ots/PRNewswire)

Die AMP German Cannabis Group Inc. (FWB: C4T - ISIN: CA00176G1028) (CSE: XCX) ("AMP" oder das "Unternehmen") hat heute seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre (HV) abgehalten. Die Aktionäre stimmten allen ihnen vorgelegten Beschlüssen zu, nämlich:

- Wiederwahl von Dr. Stefan Feuerstein und der Herren Alex Blodgett, Claudio Morandi und Kenneth MacLeod als Direktoren des Unternehmens; - Wiederbestellung von Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP, Chartered Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und Ermächtigung der Direktoren zur Festlegung der Vergütung des Wirtschaftsprüfers.

Nach der Hauptversammlung veröffentlichte AMP eine vorab aufgezeichnete Online-Fragen- und Antworten-Runde mit Dr. Stefan Feuerstein, President und Director von AMP. Das Video können Sie unter folgendem Link abrufen: https://youtu.be/akQ5tJqBvVU

Ferner gibt AMP die Bestellung von Herrn Nick Furber zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied seines Board of Directors bekannt. Herr Furber wird für die finanziellen Aspekte des Unternehmens zuständig sein, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung, Steuerverwaltung, Finanzverwaltung, interne Audits und Investor Relations.

Herr Furber verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Finanzberichterstattung, Management, Unternehmensfinanzen und Geschäftsentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Medizin, Bergbau und Finanzdienstleistungen. Er war als CFO für in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten börsennotierte Unternehmen tätig. Herr Furber arbeitete zuvor bei PricewaterhouseCoopers im Vereinigten Königreich und Kanada, hauptsächlich in den Abteilungen Corporate Finance und Transaction Services. Herr Furber ist ein Chartered Accountant (ICAEW) und ein Chartered Financial Analyst (CFA).

Herr Alex Blodgett, CEO & Direktor, meint: "Wir möchten Frau Christine McPhie für ihren Beitrag als CFO des Unternehmens und ihre Hilfe bei der Gewährleistung eines geordneten Übergangs danken. Wir wünschen Frau McPhie alles Gute für ihren Ruhestand."

Über AMP German Cannabis Group Inc.

AMP German Cannabis Group verfügt über eine Importlizenz im Hinblick auf nach der guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) hergestelltem Cannabis für medizinische Zwecke und für den Direktverkauf an pharmazeutische Vertriebsunternehmen oder Apotheken, den einzigen Verkaufsstandorten, an denen deutsche Patienten medizinisches Cannabis erhalten.

AMP hat mit einem führenden Vertriebsunternehmen für pharmazeutische Produkte eine nicht exklusive Vertriebsvereinbarung für medizinisches Cannabis unterzeichnet, welche ab der zweiten Jahreshälfte 2020 eine monatliche Belieferung von mehr als 13.000 Apotheken in ganz Deutschland vorsieht.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.amp-eu.com.

Pressekontakt:

Alex Blodgett, CEO & Director

Tel: +236-833-1602

E-Mail: investor@amp-eu.de



