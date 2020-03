AMP German Cannabis Group Inc.

AMP German Cannabis Group erhält Einfuhrgenehmigung für Importe von medizinischem Cannabis aus Ländern der Europäischen Union

Berlin (ots/PRNewswire)

- AMP German Cannabis Group Inc. ("AMP" oder das "Unternehmen") (CSE: XCX) (FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028) gibt bekannt, dass das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz ("TLV") der Alternative Medical Products GmbH ("AMP Germany"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von AMP, eine zusätzliche Einfuhrgenehmigung im Hinblick auf Cannabisprodukte für medizinische Zwecke aus europäischen Ländern nach Deutschland gemäß §52a des deutschen Arzneimittelgesetzes erteilt hat.

Die TLV befasst sich mit grundsätzlichen Fragen des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes und der Verbraucherpolitik für den Freistaat Thüringen in Deutschland und erteilt AMP die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für die Einfuhr von medizinischem Cannabis nach Deutschland.

Mit den beiden §52a- und §72-Lizenzen von TLV kann AMP medizinisches Cannabis in den deutschen Arzneimittelmarkt importieren und im Großhandel vertreiben, und zwar mit EU-GMP-Cannabis, das innerhalb und außerhalb der Europäischen Union bezogen wurde.

Darüber hinaus erwartet AMP eine Bestrahlungsgenehmigung, die alle möglichen medizinischen Cannabis-Herstellungsverfahren abdeckt sowie den Abschluss des EU-GMP-Audits seiner Lieferkette, um eine gut funktionierende Lieferkette für Apotheken und Patienten zu gewährleisten. Derzeit wird das gesamte in Deutschland vertriebene medizinische Cannabis bestrahlt. Der Abschluss des EU-GMP-Lieferkettenaudits und die Bestrahlungsgenehmigung sind für die Einfuhr aus den Niederlanden erforderlich.

Der Geschäftsführer von AMP Deutschland, Dr. Stefan Feuerstein, erklärte dazu: "Die Erteilung einer zusätzlichen Genehmigung für Importe aus der Europäische Union [§52a AMG des deutschen Arzneimittelgesetzes] ermöglicht es AMP, Anfang des zweiten Quartals 2020 mit dem Import aus den Niederlanden zu beginnen. Darüber hinaus erwarten wir in Kürze unsere Bestrahlungsgenehmigung, was im Hinblick auf unsere geplanten Importe aus den Niederlanden und aus Kanada im 3. Quartal 2020 wichtig ist."

Über die AMP German Cannabis Group Inc.

Die AMP German Cannabis Group ist auf den Import von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis nach Deutschland spezialisiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.

Original-Content von: AMP German Cannabis Group Inc., übermittelt durch news aktuell