Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism

Hangzhous neuer Cartoon-Botschafter wurde auf dem Hangzhou Global Qipao Festival 2019 vorgestellt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism lancierte auf dem kürzlich gefeierten Hangzhou Global Qipao Festival 2019 eine neue, speziell gestaltete animierte Figur mit einem qipao. Die neue Kreation trägt den Namen Hang Xiaoyi und wird als weltweiter Botschafter von Hangzhou fungieren. Die Regierungsbehörde bringt zudem eine Reihe innovativer und kulturell thematischer Merchandising-Artikel im Zusammenhang mit der traditionellen Bekleidungsform auf dem Markt mit dem Ziel, den Absatz in den vielen Einzelhandelsgeschäften von Hangzhou zu steigern, indem die animierte Figur zur Kulturmarke der Stadt aufgebaut wird. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 12 auffällige Bilder unter dem Motto The Qipao Doll Hang Xiaoyi Is Going on A Trip gezeigt, wobei alle Orte, an denen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Veranstaltung stattfanden, einschließlich Hangzhou, London, Paris und Wien miteinander verbunden wurden. Am 21. September 2019 zeichneten fünfzig Grundschüler aus Hangzhou Bilder von Qipao-Puppen und zeigten was ihrer Meinung nach Hangzhous schönste Version des Kleides darstellt.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/de/8641451-2019-hangzhou-global-qipao-festival-success/

Hangzhou, eine Stadt mit reicher Geschichte und Kultur und einem Fundament aus 5.000 Jahren chinesischer Zivilisation, beherbergt drei Weltkulturstätten: West Lake, der China Grand Canal und die Liangzhu-Ruinen. In diesem Jahr lancierte Hangzhou in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Modedesigner Wu Haiyan die Liangzhu-Qipao-Serie unter Verwendung von Hangzhou-Brokat, einem chinesischen immateriellen Kulturerbe, als Basismaterial, um die ikonischen "Animal Face of God"-Muster, die in der Liangzhou-Jadekultur beheimatete sind, darzustellen und damit die Subtilität, Gelassenheit und Wärme hervorzuheben, die zu den wesentlichen Merkmalen der klassischen orientalischen Ästhetik gehören.

Seit 2017 veranstaltet Hangzhou jedes Jahr das Hangzhou Global Qipao Festival, indem es die natürliche Landschaft und die kulturellen Ressourcen der Stadt integriert. Die diesjährige Veranstaltung umfasst eine Reihe von unverwechselbaren interaktiven Aktivitäten zum Thema Qipao-Kultur, die in Hangzhou und zehn weiteren Städten weltweit stattfinden, darunter die Lancierung der Hangzhou-Qipao-Initiative, eine weltweite Tanzveranstaltung, bei der Qipao-gekleidete Teilnehmer im Gleichtakt tanzen, und eine kulturelle Innovationsveranstaltung mit der Qipao-Puppe Hang Xiaoyi. Diese Veranstaltungsserie soll Hangzhou als einzigartige und pulsierende chinesische Stadt bekannt machen. Bis heute haben die Online-Versionen der Veranstaltungen rund 220 Millionen Besucher und mehr als 2 Millionen Kommentare, Likes und Shares generiert.

Pressekontakt:

Hangzhou Municipal Bureau of Culture

Radio

TV and Tourism

+86-?0?571-87232632

181905001@qq.com

Original-Content von: Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism, übermittelt durch news aktuell