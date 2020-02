ViveLaCar GmbH

Mit starken Investoren schafft ViveLaCar die Voraussetzung für internationales Wachstum

- Vienna Insurance Group und Vector Venture Capital investieren in neue Mobilität - Markteintritte in Österreich und Schweiz im Frühjahr 2020 - Abo bringt Nachhaltigkeit und Leichtigkeit in das Automobilgeschäft

Das in Stuttgart ansässige Start-up ViveLaCar hat die Seed-Finanzierungsrunde mit Investments von mehreren Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen: Die Vienna Insurance Group und Vector Venture GmbH beteiligen sich an der Plattform, welche mit einem innovativen Auto-Abo das Automobilgeschäft verändert. "Mit den jetzt eingeworbenen Finanzmitteln werden wir unser Wachstum in 2020 beschleunigen. Die Mittel werden wir für die Weiterentwicklung unserer Plattform, Marketing, Personal sowie den Ausbau unserer Kundenbeziehungen verwenden", so Mathias R. Albert, Gründer und CEO von ViveLaCar. Die weiteren Gründungsgesellschafter Florine von Caprivi, Stephan Lützenkirchen, Uwe-Michael Sinn, Stefan Neumann, Dr. Armin Weinand und Martin Rada freuen sich über das Vertrauen der neu gewonnenen Investoren. "Uns war es wichtig, strategische Partner zu finden, welche sich auch mit Know-how und starken Netzwerken einbringen. Die Vienna Insurance Group zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Zentral- und Osteuropa und Vector Venture Capital gehört in der Stuttgarter VC-Szene zu den innovativen und sehr engagierten Investoren. Beide Partner passen hervorragend zu uns", so Florine von Caprivi, COO von ViveLaCar.

Den Aufbau der Aktivitäten in Österreich und der Schweiz leitet als weiterer Geschäftsführer Martin Rada. In beiden Märkten konnten wichtige Kooperationen mit Automobilimporteuren geschlossen werden. "Noch in diesem Frühjahr werden wir hier unsere Aktivitäten starten und dann im Sommer die markenoffene Plattform ausrollen", so Martin Rada, CEO ViveLaCar Wien und Co-Gründer von ViveLaCar. Damit ist ViveLaCar nicht einmal ein Jahr nach dem Start in der DACH-Region aktiv.

Einfach und flexibel

Mit dem Auto-Abo von ViveLaCar kehrt die Leichtigkeit ins Automobilgeschäft zurück - und dies sowohl für Endkunden als auch für Marken-Vertragshändler. Die einzigartige Plattform bietet Endverbrauchern eine große Auswahl sofort nutzbarer Fahrzeuge von Marken-Vertragshändlern zu fixen Konditionen und mit einer bisher nicht gekannten Flexibilität im Auto-Abo an. Einfach aussuchen, registrieren und buchen, beim Marken-Vertragshändler abholen und fahren - so lange man will. Mehr und mehr Endverbraucher möchten zwar auf die eigene Mobilität nicht verzichten, scheuen allerdings die Verpflichtungen und Finanzmittel, die mit der Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs verbunden sind. ViveLaCar liefert mit seinem Auto-Abo die ideale Lösung.

Dank unterschiedlicher Kilometer-Pakete, einer kilometergenauen Abrechnung, einem attraktiven All-Inklusive-Preis und der sofortigen Verfügbarkeit von über 200 verschiedenen Modellen - vom Audi A1 über Ford Kuga und Nissan Leaf bis zum Volkswagen T6 Multivan - bietet die Plattform bedarfsgerechte Automobilität.

ViveLaCar setzt dabei auf voll digitalisierte Prozesse, eine extrem schlanke Struktur sowie eine ideale und einzigartige Verbindung von Online und Offline. Bereits heute bieten Vertragshändler von rund zwanzig Marken an über 300 Standorten in Deutschland das Auto-Abo von ViveLaCar an - und täglich werden es mehr.

Das Angebot richtet sich dabei sowohl an private als auch an gewerbliche Abonnenten. Privatkunden schätzen vor allem den einfachen Zugang zum persönlichen Auto, Unternehmen profitieren von einer neuen Flexibilität im Fuhrpark und einer noch besseren Möglichkeit, Auftragsspitzen abzufangen.

Ein Preis - alles drin, außer Tanken

Im jeweiligen Paketpreis sind die Kosten für Zulassung, Steuern, Versicherung, Wartung bereits inklusive. Der Abonnent muss also lediglich tanken und gegebenenfalls Betriebsstoffe nachfüllen.

Für den Markenhandel und die Hersteller ist das Auto-Abo von ViveLaCar gleichermaßen interessant und zugleich eine Chance, neue Modelle oder Technologien am Markt einzuführen. So kann zum Beispiel das noch fehlende Vertrauen in Hybrid- oder Elektrofahrzeuge mit einem Auto-Abo von ViveLaCar aufgebaut werden, denn der Abonnent hat die Möglichkeit, ohne Risiko entsprechende Fahrzeuge kennenzulernen.

Nutzen, was es schon gibt

ViveLaCar bietet ausschließlich Bestandsfahrzeuge von Marken-Vertragshändlern zur Nutzung im Abonnement an und baut daher keinen eigenen Fahrzeugbestand auf. Das reduziert den logistischen Aufwand, beschleunigt den Prozess und schont Ressourcen sowie die Liquidität des jungen Unternehmens. So werden Fahrzeuge aktiviert, die bisher ungenutzt vor den Autohäusern stehen und auf Käufer warten - oft monatelang. ViveLaCar bringt Marken-Händler und Abonnent zusammen und ermöglich somit auch ein hochwertiges Marken- und Serviceerlebnis.

Über ViveLaCar:

Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten einfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform www.ViveLaCar.com auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing.

Über Vienna Insurance Group:

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 25 Ländern betreuen mehr als 20 Millionen Kunden. Die VIG baut auf bald 200 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit mehr als 25.000 Mitarbeitern ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Märkten Österreich und CEE. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse. Infos unter www.vig.com

Über Vector Venture Capital:

Die Gesellschaft fördert junge Start-up-Unternehmen mit Potenzial für digitale Lösungen, um sie auf ihren ersten Schritten in die wirtschaftliche Selbständigkeit zu begleiten. VVC bewertet die Potenziale von Geschäftsideen und bietet den jungen, angehenden Unternehmern bedarfsgerechte Unterstützung an. Diese reicht von einer finanziellen Beteiligung über die Bereitstellung von Arbeitsplatzinfrastruktur bis zur Vermittlung von Kontakten und Präsentationsmöglichkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Kongressen.

