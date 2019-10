Verra Mobility

Verra Mobility plant Kauf von Pagatelia, ein europaweit führendes Unternehmen für interoperable Mautsysteme in vier Ländern, zwecks schnellerer Markterweiterung in Europa

Der weltweite Marktführer im intelligenten Transportwesen Verra Mobility (NASDAQ: VRRM) gab heute die Vertragsunterzeichnung zum Kauf des spanischen Unternehmens Pagatelia bekannt, einem führenden europäischen Anbieter von elektronischen Mautsystemen in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Dank dieser Akquisition kann Verra Mobility seinen Ausbau von Mautsystemlösungen für Mietwagen- und Flottenunternehmen europaweit beschleunigen, denn der globale Mautmarkt wird bis 2025 von gegenwärtig 196 Millionen Mautfahrzeugen erwartungsgemäß auf mehr als 540 Millionen ansteigen. (Quelle: Global-Electronic-Tolling-Collection-Umfrage von Ptolemus)

"Wir treiben den Ausbau in Europa mutig und entscheidend voran, zunächst durch den Erwerb von European Parking Collection (EPC) im letzten Jahr gefolgt von der Partnerschaft mit APRR im Mai", sagt David Roberts, CEO von Verra Mobility. "Der Kauf von Pagatelia ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg, denn deren Interoperabilität in Südwesteuropa und ihre bestehenden Mautbehördenbeziehungen geben uns die Möglichkeit, für Kunden europaweit Flotten- und Mietwagenlösungen breitflächig anzubieten. Wir unterhalten Partnerschaften mit den größten Mietwagen- und Flottenmanagementunternehmen Nordamerikas, um wertschöpfende Mautlösungen bereitzustellen, und so ergibt es Sinn, diese Dienste auch europaweit auszubauen. Wir begrüßen das Unternehmen und seine Mitarbeiter bei Verra Mobility."

Pagatelias Plattform verwaltet digitale Mautgebühren von mehr als 500.000 Geräten. Zu den aktuellen Kunden zählen Schnellstraßen- und Parkplatzbetreiber, Autohersteller, Finanzinstitute und einzelne Fahrer. Auf der Pagatelia-Plattform werden zur Maut- und Parkgebührzahlung virtuelle Zahlungskonten eingerichtet, wo Kunden aus verschiedenen Mautplänen wählen können, mit denen sie mautpflichtige Straßen in vier Ländern befahren können, ohne jemals warten oder Strafen zahlen zu müssen.

"Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Verra Mobility", sagt Ramón Cereijo, CEO von Pagatelia. "Unsere Arbeit in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien trägt erheblich zum europäischen Maut- und Parkgebührenangebot von Verra Mobility bei. Deren Ressourcen und Erfahrung als führendes Unternehmen internationaler Mobilität können unser aktuelles Angebot nur stärken und das europaweite Reiseerlebnis für Verra-Mobility-Kunden nur verbessern."

Der Erwerb wird unter Beachtung geltender Kaufvertragsbestimmungen erwartungsgemäß Ende Oktober vollzogen.

