Verra Mobility

Verra Mobility geht Partnerschaft mit APRR ein, um seine Präsenz in Europa auszuweiten und mehr Kunden seine Services anzubieten

Phoenix (ots/PRNewswire)

Verra Mobility (NASDAQ: VRRM), ein Weltmarktführer bei intelligenten Verkehrslösungen, kündigte heute eine Zusammenarbeit mit APRR, dem viertgrößten Autobahnbetreiber in Europa, an. Über diese Partnerschaft sollen Kunden in Frankreich Zugang zu Maut-Dienstleistungen erhalten und Mobilität soll für Kunden in ganz Europa einfacher und intelligenter gestaltet werden.

"Nachdem wir im letzten Jahr European Parking Collection übernommen haben, stellt diese Vereinbarung einen wichtigen nächsten Schritt bei der Expansion unserer internationalen Präsenz dar", sagte David Roberts, Präsident und CEO von Verra Mobility. "Zunächst einmal werden wir uns auf die Bereitstellung von Maut-Services für unsere Partner im Mietwagengeschäft in Frankreich konzentrieren. Diese Partnerschaft und der Ausbau unserer weltweiten Systeme sind die ersten Schritte, mit denen wir die Grundlage für eine Expansion in weitere Länder schaffen und wodurch der Straßenverkehr in Europa reibungsloser laufen und zunehmend vernetzt sein wird."

Über diese Partnerschaft kann Verra Mobility Flottenangebote entwerfen und weiterentwickeln, bei denen zunächst Mietwagen im Mittelpunkt stehen. Hier sollen Fahrer und Ausleiher vom weit gespannten Mautstellen-Netz in Frankreich profitieren und durch die Nutzung von Fahrbahnspuren mit elektronischer Maut Zeit und Geld sparen, weil sie weder langsamer fahren noch anhalten müssen, um jede einzelne Straßennutzungsgebühr mit Kreditkarte oder in bar zu bezahlen.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team von Verra Mobility ist schon jetzt großartig", sagte Guillaume Herent, stellvertretender Geschäftsführer von APRR. "Und wir freuen uns auf eine wunderbare Partnerschaft, nicht zuletzt, weil wir das gemeinsame Ziel verfolgen, Reisen mit dem Auto insgesamt zu verbessern und Autofahrern mehr Sicherheit, mehr Informationen und mehr Komfort zu bieten."

Informationen zu APRR

APRR - eine Tochtergesellschaft von Eiffage - hat vom französischen Staat die Konzession für den Betrieb von Autobahnen und die Erhebung von Mautgebühren. Der Konzern investiert zudem, wie es in seinen Konzessionsverträgen festgeschrieben ist, umfangreich in sein 2.300 km umfassendes Autobahnnetz, um Reisen mit dem Auto angenehmer zu machen und um den Anforderungen von Kunden für eine neue Mobilität nachzukommen.

Informationen zu Verra Mobility

Verra Mobility (NASDAQ: VRRM) hat sich der Aufgabe verschrieben, die neuesten Technologien und Methoden zu Datenerhebung und -verarbeitung zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen, damit der Straßenverkehr sicherer wird und flüssiger läuft. Verra Mobility befindet sich als weltweit tätiges Unternehmen im Zentrum des Ökosystems für Mobilität: Hier werden Fahrzeuge, Geräte, Informationen und Menschen zusammengebracht, um die schwierigsten Herausforderungen zu meistern, denen sich unsere Kunden und die Kreise und Kommunen, in denen sie tätig sind, gegenübersehen.

Verra Mobility hilft den größten kommerziell betriebenen Fahrzeugflotten und Mietwagenunternehmen der Welt beim Umgang mit der Zahlung von Straßennutzungsgebühren für Millionen von Fahrzeugen und mit möglichen Verstößen in diesem Bereich. Als einer der führenden Anbieter von vernetzten Systemen wickelt Verra Mobility jedes Jahr Millionen von Zahlungen über die direkte Verbindung mit mehr als 50 eigenständigen Behörden für die Erhebung von Mautgebühren und mehr als 400 Ausgabestellen ab. Das Unternehmen fördert zudem die Entwicklung von sicheren Städten und arbeitet hier zusammen mit Strafverfolgungsbehörden, Verkehrsbehörden und Schulbezirken in ganz Nordamerika zusammen, die Tausende von Überwachungskameras für Warnblinker, Busspuren und Halte-Anzeigern von Schulbussen betreiben. Das in Arizona beheimatete Verra Mobility ist in mehr als 15 Ländern tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verramobility.com.

Pressekontakt:

Verra Mobility

Celeste Peterson

celeste.peterson@verramobility.com

Golin stellvertretend für Verra Mobility:

Christi Beard

cbeard@golin.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/393602/American_Traffic_Solut

ions_Logo.jpg

Original-Content von: Verra Mobility, übermittelt durch news aktuell