Weltspiele des Kampfsports beginnen in Chungju

Etwa 3.200 Kampfkunstmeister und Offizielle aus 106 Ländern versammelten sich am 30. August in Chungju, einer Stadt in der zentral-südkoreanischen Provinz Chungcheongbuk-do, um die Chungju World Martial Arts Masterships 2019 zu eröffnen.

Der Wettbewerb, bezeichnet als die Olympischen Spiele Kampfsports, wird bis zum 6. September in der Sporthalle Chungju und sieben weiteren Veranstaltungsorten in Chungju, etwa 150 Kilometer südöstlich von Seoul, unter dem Motto "Beyond the Times, Bridge the World" andauern.

"Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung als Gelegenheit für die weltweiten Kampfsportler dient, alle Kampfkünste der Welt jenseits von Religion, Ethnizität und Herkunft zu übernehmen und zu entwickeln, und ihre Werte an alle Menschen weiterzugeben, einschließlich Teenager, Frauen und Behinderte", sagte Lee Si-jong, Gouverneur der Provinz Chungcheongbuk-do und Leiter des Organisationskomitees, in seiner Ansprache während der Eröffnungsfeier.

Insgesamt 2.414 Athleten, begleitet von 705 Offiziellen, werden um 271 Goldmedaillen in 20 Kampfsportkategorien gegeneinander antreten - Gürtelringen, Judo, Taekwondo, Aikido, Ju-Jitsu, Muay Thai, Sambo, Savate, Wushu, Kabaddi, Kurasch, Pencak-Silat, koreanischer Hapkido, Bogenschießen zu Pferd, Taekkyeon, Kampfkunst-Rekordwettbewerb, Kampfkunst-Show, Ssireum, Tong-il Moo-do und Yongmudo.

Zu den teilnehmenden Athleten gehören 369 hochkarätige Kampfsportler, die in den letzten drei Jahren über dem achten Platz der Welt rangieren oder Medaillen bei Welt- und Kontinentalwettbewerben gewonnen haben.

Die Eröffnungsfeier fand im Chungju-Stadion in Anwesenheit von rund 10.000 Zuschauern, Würdenträgern, Athleten und Funktionären statt.

Zu den Ehrengästen gehörten Premierminister Lee Nak-yeon; Lee Kee-heung, Leiter des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees; der Chungcheongbuk-do Gouverneur Lee, der gleichzeitig Vorsitzender des Organisationskomitees der Chungju World Martial Arts Masterships 2019 ist; Choue Chung-won, Präsident der World Taekwondo Federation, der als Präsident der Chungju World Martial Arts Masterships 2019 fungiert; der ehemalige U.N. Generalsekretär Ban Ki-moon, der als Ehrenpräsident der Chungju World Martial Arts Masterships 2019 fungiert, und Rafael Chiulli, Präsident der Global Association of International Sports Federation (GAISF).

Die Chungju Meisterschaften sind der zweite Wettbewerb in der Provinz Chungcheongbuk-do, nachdem der erste Wettbewerb im August 2016 von Cheongju, der Hauptstadt der Provinz, ausgerichtet wurde.

