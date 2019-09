Karma Automotive

Karma Automotive ernennt neuen VP für europäischen Vertrieb und Netzwerk-Entwicklung

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

- Rogier Kroymans wird Europa-Vertrieb und Entwicklung des Netzwerks von Karma vor dem Eintritt der Marke in den europäischen Markt anleiten

- Kroymans bringt maßgebliche Luxusmarkterfahrung für Karmas neue europäische Geschäftseinheit mit

- Europäischer Launch des 2020 Revero GT Luxus-EV unter Leitung der neuen VP

Rogier Kroymans, ein erfolgreicher Vertriebs- und Marketingleiter mit über 20 Jahren an umfassender Erfahrung im Luxusmarken-Bereich, ist als VP Sales and Network Development Karma Automotive beigetreten, um die Entwicklung des europäischen Händlernetzes und die Verkaufsstrategie des in Südkalifornien ansässigen Unternehmens zu leiten.

Kroymans wird dazu beitragen, die dedizierten europäischen Aktivitäten von Karma anzuleiten, um die zunehmend weltweite Präsenz und die Wachstumspläne des Unternehmens im Vorfeld der brandneuen, rein elektrischen globalen Plattform im Jahr 2021 zu unterstützen. Karma ist derzeit mit 22 Handelspartnern in den USA, Kanada und ausgewählten Exportmärkten vertreten und betreibt eine auf vier Kontinente angesetzte Ausweitung, die im laufenden und im kommenden Jahr erfolgt.

"Rogier bringt bei Karma umfassende Erfahrung im den Bereichen Luxus-Elektroautomobile, Technologie und Nachhaltigkeit mit ein, die für unser Team von entscheidender Bedeutung sein wird, während wir unsere globale Präsenz ausbauen und neue Möglichkeiten auf dem europäischen Markt suchen", erklärt Karma Chief Revenue Officer John Maloney. "Um in der Nische der Luxus-Elektrofahrzeuge erfolgreich zu sein, müssen wir Distributionspunkte an den richtigen Stellen etablieren und gut auf die anspruchsvollen zukünftigen Käufer im Luxussegment weltweit vorbereitet sein".

Kroymans war vor seinem Beitritt zu Karma als Global Sales Director des in den Niederlanden ansässigen XCOR Expeditions tätig, einem Unternehmen für kommerzielle Weltraumfahrt, wo er globale Vertriebsinitiativen und Strategien leitete. Zusätzlich dazu wurde er zu Tesla Motors berufen, wo er die Entwicklung des europäischen Netzwerks und das Gebrauchtwagengeschäft des Unternehmens und davor die Vertriebspräsenz von Tesla in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich leitete. Kroymans verfügt außerdem über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Management von Autohäusern und Vertrieb von Luxus- und kommerziellen Marken wie Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Cadillac und Alfa Romeo, sowie umfassende Beratungserfahrung.

Bei Karma wird Kroymans seine umfangreiche Luxusmarkenerfahrung einbringen, um der Marke bei der Einführung einer Vertriebs- und Marketingpräsenz in ganz Europa zu helfen, ihre globalen Expansionspläne zu unterstützen, das europäische Händlernetz und die Partnerschaften von Karma zu sichern und den Umsatz im europäischen Einzelhandel zu steigern. Näheres zu Karma in Europa können Sie unter folgender E-Mail-Adresse anfragen: europe@karmaautomotive.com.

"Dies ist die vielleicht wichtigste Phase in der Geschichte von Karma Automotive", sagt Kroymans. "Mit dem Launch des neuen luxuriösen 2020 Revero GT Elektrofahrzeugs, gefolgt von der für 2021 angesetzten Einführung einer völlig neuen und rein elektrischen globalen Plattform, verfügt Karma über ein enormes Potenzial auf dem europäischen Markt. Das erstklassige Design und die exzellente Handwerkskunst des Unternehmens sind offensichtlich und werden die Art von Netzwerk-Partnerschaften anziehen, die wir für die Expansion nach Europa und darüber hinaus benötigen."

Kroymans erwarb seinen Bachelor of Marketing an der Hoge School Economic Studies, Amsterdam und hat einen MBA in Marketing von der Amsterdam University of Applied Sciences.

Informationen zu Karma Automotive und Karma Revero GT

Karma Automotive ist ein High-Tech-Inkubator, der von seiner südkalifornischen Basis aus Luxus-Elektroautos konzipiert, entwickelt und vertreibt. Das 2014 gegründete Unternehmen, das rund 1.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, hat sich dem Ziel verschrieben, das Kundenerlebnis im Bereich Luxus und Mobilität stets zu steigern und auszubauen, und setzt dies mit Hilfe seiner globalen Beziehungen und Technologiepartner um. Der neue Revero GT ist eine Elektrofahrzeug der Luxusklasse, das von zwei Elektromotoren angetrieben wird und symbolhaft für das Ziel von Karma steht, führendes Automobildesign, führende Automobiltechnik, führende kundenspezifische Anpassung und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu liefern. Jeder Revero GT wird individuell mit größter Sorgfalt und erstklassiger Handwerkskunst im Karma Innovation and Customization Center in Moreno Valley, Kalifornien, gebaut.

Erfahren Sie mehr zu Karma Automotive und Revero auf www.karmaautomotive.com oder besuchen Sie den Karma Newsroom (kein Passwort erforderlich) unter www.karmanewsroom.com für neueste Pressemitteilungen, Videos und Bildmaterial.

