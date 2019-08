The Organizing Committee of the 2019 Beijing Cuisine Appreciation Gala

Die Peking-Küche wird auf der Beijing International Horticultural Exhibition präsentiert werden

Am 30. August 2019 wird die 2019 Beijing Cuisine Appreciation Gala, mit dem Motto "Touring Expo 2019 Beijing, Travelling Beijing, Tasting Beijing Cuisine - the Third China Beijing Cuisine Culinary Cultural Festival" (Die Expo 2019 in Peking besuchen, Peking bereisen, die Peking-Küche kosten - das dritte kulinarische Kulturfestival der chinesischen Peking-Küche), auf der Beijing International Horticultural Exhibition abgehalten werden.

Auf der Veranstaltung werden das Mehlspeisen-Kulturerbe des Quan Ju De, die Messerkünste des Dong Lai Shun, die Künste des Tong He Ju, die Shao Mai-Technik des Du Yi Chu und andere klassische interaktive Vorführungen im Pekinger Stil präsentiert werden und inländischen wie ausländischen Touristen neue visuelle und geschmackliche Erfahrungen bringen.

Die Peking-Küche fand ihren Ursprung in der Liao- und der Jin-Dynastie, nahm in der Ming- und der Qing-Dynastie Form an, entwickelte sich in moderneren Zeiten weiter und hat heute ihre Blütezeit. Charakterisiert von Kochtechniken wie Pfannenrühren, Backen und Simmern, ist sie eine reiche und schwere Küche, die Sojasauce als Geschmacksgeber verwendet und einen knackigen bzw. knusprigen Biss hat. Die sorgfältige Auswahl der Zutaten, das sorgsame Schneiden und Formen sowie die Zubereitungs- und Kochregeln sind von höchster Bedeutung. Dieser Kochstil, der eine große kulturelle Bedeutung hat, kombiniert viele Geschmacksrichtungen und besitzt ausgeprägte Charakteristiken, die für Peking typisch sind.

Laut Yun Cheng, Vorsitzender der Beijing Cooking Association, sind die bekannten Pekinger Cuisine Stores und die renommierten Pekinger Snacks bei Menschen aller Gesellschaftsschichten und jeden Alters beliebt. Das Beijing Cuisine Culinary Cultural Festival hat die Weiterentwicklung, Organisation und Förderung der Pekinger Esskultur zum Ziel. So soll letztendlich eine weite Verbreitung der chinesischen Peking-Küche, eine Qualitätsverbesserung des Caterings in der Hauptstadt des Landes und eine Förderung des Catering-Marktes erzielt werden, damit das Geschäft florieren und seinen Gästen höchste Gaumenfreuden bescheren kann. Mit der Beijing International Horticultural Exhibition als Bühne wird diese Veranstaltung die chinesische Peking-Küche besonders hervorheben und die Kultur des Pekinger Stils anderen Ländern eröffnen, indem sie ihnen behilflich ist, das spektakuläre Touring Expo 2019 Beijing, Travelling Beijing, Enjoying Beijing Cuisine zu erleben und ein Festmahl zuzubereiten, damit die Welt die Peking-Küche gemeinsam genießen kann.

Die chinesische Peking-Küche wird vom 30. August bis zum 10. Oktober auf der International Horticultural Exhibition vertreten sein.

