Tezmaksan ist auf der EMO Hannover mit Cubebox und Kapasitematik vertreten

Tezmaksan Makine nimmt mit zwei nationalen Produkten an der EMO Hannover, der weltweit führenden Handelsmesse der Metallverarbeitungsbranche, teil. CubeBox und Kapasitematik, die mit dem Fokus auf Industry 4.0 entwickelt wurden, werden 2020 nach der EMO Hannover dem europäischen Markt vorgestellt. Tezmaksan plant für Kapasitematik einen Software-Export für 2023 in Höhe von 1 Million Euro und für Cubebox einen Systemexport in Höhe von 5 Millionen Euro jährlich nach Europa. Beide Produkte wurden im Rahmen nationaler Fertigung entwickelt.

TEZMAKSAN bereitet sich mit R&E-gestützten Innovationsprodukten und dem diesjährigen Slogan "Smart technologies giving shape for the future's production" auf die Teilnahme an der EMO Hannover vor, die am Montag, d. 16. September, eröffnet wird.

Türkische Technologie, die einen 24-Stunden-Betrieb ohne Bediener gewährleistet, ist eine Lösung für Europa

TEZMAKSAN wird seine nationalen Produkte Cubebox und Kapasitematik, die mit modernster Technologie entwickelt wurden, den Fachleuten der Branche nutzbringend vorstellen und aufgrund der durch die Technologie gesteigerten Effizienz ein Wort mitzureden haben. Cubebox, das sich durch F&E- und Innovationsexzellenz auszeichnet, steigert die Produktionsgeschwindigkeit in Zusammenarbeit mit dem Maschinenbediener in Smart Factories. Cubebox bietet Unternehmen für 24 Stunden ein bediener- und fehlfreies System. Cubebox, das eine Effizienz von 50 Prozent in den Nachtschichten bietet, erregt Aufmerksamkeit aufgrund seiner Compliance mit allen CNC Benches und seiner standardmäßigen Struktur. Die Software, die im Vergleich zu speziellen Robotersystemen 20% günstiger ist, kann in nur einem Tag installiert und aktiviert werden. Darüber hinaus können Teile des Systems ausgetauscht werden, ohne dass Robotik-Programmierkenntnisse erforderlich sind. TEZMAKSAN plant für Cubebox für 2025 einen Export nach Europa in Höhe von 5 Millionen Euro.

Das Exportziel für Kapasitematik liegt bei 1 Million Euro

Kapasitematik, ein weiteres nationales Produkt von Tezmaksan, stellt die Kommunikation zwischen der Maschine und dem Bediener rund um die Uhr sicher. Im Hinblick auf das Ziel, die türkische Industrie mit Kapasitematik auf Industry 4.0 vorzubereiten, bietet TEZMAKSAN den einfachsten Weg zur Steigerung der Anlageneffizienz. TEZMAKSAN plant für Kapasitematik für 2023 einen Export in Höhe von 1 Million Euro.

"Wir müssen mit der sich weiterentwickelnden Technologie Schritt halten."

Angesichts der Tatsache, dass verschiedene moderne Technologien wie KI, IIOT unersetzliche Rollen für die Fertigung im Hinblick auf die digitale Transformation einnehmen, meinte Hakan Aydogdu, General Director von TEZMAKSAN: "Kooperative Roboter, IoT und Maschine Learning/Artificial Intelligence (AI/KI) werden den Bereich der Robotik in den nächsten Jahren bestimmen. Roboter erlernen neue Fähigkeiten oder passen sich dank Lernverfahren mit künstlicher Intelligenz auf einfache Weise an. Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschine, mobile Systeme und intelligente Roboter sind ein beträchtlicher Bestandteil der Digitalisierung. Bei TEZMAKSAN versuchen wir dies mit nationalen Produktverlagerungen zu realisieren. Wir entwerfen Software und Systeme zur sektoralen Verbesserung und verwalten diese mithilfe hundertprozentiger nationaler Ressourcen. Somit verhilft TEZMAKSAN den Sektoren zu einer schnellen Anpassung an das digitale Zeitalter.

