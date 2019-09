Puckler Media & Consult GmbH

PucklerMC und Zieglerfilm Köln verfilmen Falcos Hit Jeanny

Kronberg i.Ts. (ots)

Die Puckler Media & Consult entwickelt in Kooperation mit der Zieglerfilm Köln und der Ferdi Bolland Productions eine Thriller Miniserie basierend auf Falcos Jeanny Liederreihe.

JEANNY, die horizontal konzipierte Thriller-Reihe, wird derzeit von der PucklerMC entwickelt. Inspiration für die Serie lieferte Falcos Hit JEANNY, der zu seiner Zeit stark kontrovers diskutiert wurde und Platz 1 in den Charts vieler Länder belegte. In Kooperation arbeitet die PucklerMC gemeinsam mit der Zieglerfilm Köln und Ferdi Bolland an der fiktionalen Miniserie. Als Autor fungiert der Österreicher Peter Koller. Barbara Thielen und Björn Puckler übernehmen die Produktion. Ferdi Bolland ist als Executive Producer und Komponist an dem Projekt beteiligt. Noch ist kein Sender involviert.

Inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt ist die Protagonistin JEANNY, basierend auf der fiktiven Teenager-Figur aus Falcos Songreihe JEANNY, welche dem Zuschauer als Erwachsenen Frau begegnet. Als Kinderpsychologin wird JEANNY hinzugezogen, um die SOKO bei den Ermittlungen im Fall eines vermissten Mädchens zu unterstützen. Dadurch wird JEANNY gezwungen, sich ihrer ganz persönlichen inneren Dämonen zu stellen. Vielmehr zur Story und weiteren Rollen wird derzeit nicht preisgeben. Atmosphärisch wird die Serie angelehnt an erfolgreiche Skandinavische/Europäische Thriller-Reihen wie z.B. BRON/BROEN, FORBRYDELSEN, MILLENNIUM etc.

