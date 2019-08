SweeGen

SweeGen stellt BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS vor

Erweitertes Portfolio spart Zeit und Geld im Produktentwicklungszyklus

SweeGen, ein Unternehmen, das naturbasierte Süßstoffe entwickelt, gibt die Einführung seiner fortschrittlichen Plattform zur Zuckerreduktion auf Stevia-Basis, BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, bekannt. Hersteller werden das verbesserte Portfolio schätzen, da damit Zeit und Geld im Produktentwicklungszyklus eingespart werden kann. Die Plattform ist labelfreundlich, naturbasiert, GMO-frei und kostengünstig.

SweeGen hat bereits in der Vergangenheit eine besondere GMO-freie Plattform geschaffen und startet nun mit BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS ein neues Projekt für die Produktentwicklung - unter anderem für Molkereien sowie die Getränke-, Nahrungsmittel- und Süßwarenbranche.

Das Portfolio und die erweiterten Dienstleistungen des Unternehmens bieten Kunden nun mehr Möglichkeiten, mit zuckerreduzierten Lebensmitteln und Getränken ein vollwertiges Geschmacksprofil und Mundgefühl anzubieten.

"Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, Produkte mit reduziertem Zuckergehalt anzubieten, ohne dabei das Geschmackserlebnis zu beeinträchtigen. SweeGen verfügt in Sachen Produktentwicklung über das nötige Know-how und die erforderliche Kreativität, um dafür die idealen Lösungen anzubieten. Wir freuen uns, Ihnen unsere BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS vorstellen zu dürfen, eine Lösung, die dem von Verbrauchern bevorzugten Geschmackserlebnis genau entgegenkommt", so Shari Mahon, Senior Vice President für Produktentwicklung.

Mahon erklärt: "Diese Plattform ermöglicht es meinem Team und unseren Kunden, noch enger zusammenzuarbeiten. Mit einem starken Stevia-Fundament und unseren kreativen Bausteinen können wir nun maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Produkte mit bestem Geschmack liefern."

Weitere Informationen zu BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS finden Sie unter www.sweegen.com.

Informationen zu SweeGen

SweeGen ist ein Unternehmen, das GMO-freie Süßstoffe auf natürlicher Basis für die Lebensmittel-, Getränke-, Aroma-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie entwickelt, herstellt und vertreibt. Eine robuste Produkt-Pipeline, geistiges Eigentum, spezifische Herstellungskapazitäten sowie eine solide Forschung und Entwicklung bilden bei SweeGen die Grundlage für Innovation und den Vertrieb von hochwertigen Süßungsmitteln. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@sweegen.com und auf der Website von SweeGen: www.sweegen.com.

