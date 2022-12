Ooni

Weihnachten einmal anders: Mit Ooni wird das Festessen dieses Jahr im Freien zelebriert

Berlin

Die Zeiten haben uns gelehrt: Wir müssen flexibel sein bei der Planung unserer Feierlichkeiten. Warum also nicht gleich dieses Jahr ein Outdoor-Weihnachtsfest planen? Stellen wir uns vor: die ganze Familie versammelt im Garten oder auf der Terasse mit einem leckeren Getränk in der Hand, dazu ein herzhaft duftiges Aroma in der Luft, nach frischem Teig und geschmolzenem Käse - der unverwechselbare Geruch nach Pizza aus dem Steinofen! Die Outdoor-Pizzaöfen von Ooni lassen diesen weihnachtlichen Traum wahr werden! Auch weil wir nicht wissen, ob Weihnachten dieses Jahr mit der ganzen Familie Indoor möglich sein wird, so ist das Outdoor-Pizzaerlebnis mit Ooni ein echter Garant für ein genussvolles und außergewöhnliches Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten. Ob nun die klassische Gänsekeule mit Beilagen aus der Grillpfanne zubereitet oder dann doch auch mal eine weihnachtliche Pizza, zum Beispiel belegt mit Apfel, Rotkohl, Speck und geräucherter Gänsebrust - da sind den Geschmäckern keine Grenzen gesetzt.

Die Pizzaöfen von Ooni haben sich bereits bei Pizzaliebhaber:innen weltweit einen Platz in die Herzen gebacken. Bekannt als Weltmarktführer im Bereich Pizzaöfen bringt Ooni hervorragende Pizza-Qualität weltweit auf private Balkone, Terrassen und Gärten. Mit den Pizzaöfen kann jeder authentisch-neapolitanische Pizza machen - egal ob Anfänger, Hobby-Pizzabäcker oder Profi. Die Produkte reichen vom praktischen Fyra 12 Holzpelletofen bis hin zum Karu 16 Multi-Brennstoff Pizzaofen, dem ersten Pizzaofen für zu Hause, der von der True Neapolitan Pizza Association in Italien (AVPN) das Siegel "AVPN approved" erhalten hat.

Alle Ooni Pizzaöfen ermöglichen perfekte 500° C und bringen so neapolitanische Pizza in nur 60 Sekunden in Bestform - es lassen sich aber alternativ auch saftige Entenkeulen, gegrilltes Gemüse, knuspriges Brot oder auch ein leckerer Nachtisch ganz einfach zubereiten. Dank verschiedener Brennstoffoptionen können Holz und Holzkohle für ein authentisches Aroma verwendet werden, während Gas mit Hilfe eines separat erhältlichen Gasbrenners bequemeres Backen ermöglicht. Die Pizzaöfen von Ooni sind dabei portabel, benutzerfreundlich und schnell einsatzbereit.

Und mal ehrlich: Wenn wir jetzt noch eine Prise Glauben hinzufügen, so dürfte es dieses Jahr auch endlich mal wieder richtig schneien - und der weihnachtlichen aber auch neuzeitlichen Magie nichts im Wege stehen!

Weitere Informationen zu Produkten sowie Rezepte finden Sie auf de.ooni.com

