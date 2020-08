Ecolog International

Ecolog gibt die Eröffnung seiner COVID-19 "Walk-In" Teststation am Flughafen Eindhoven bekannt

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

- Ecolog bietet in Partnerschaft mit Pro Health Medical Reisenden und Bürgern die Möglichkeit, einen RT-PCR-Test durchzuführen und die Ergebnisse noch am selben Tag zu erhalten*.

- Ecolog's Rapid Screening & Diagnostics Einrichtung wird ab heute eröffnet sein und soll den Kundenkomfort und die öffentliche Sicherheit verbessern.

- Die digitale Schnittstelle von Ecolog soll das Kundenerlebnis und die Effizienz des gesamten Testprozesses durch die Integration von Registrierung, Analytik und Logistik in einer digitalen Plattform verbessern.

Ecolog Deutschland, Teil der Ecolog International Group, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen, "Rapid Response" und mobiler Infrastruktur, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Screening und Diagnostik, und Pro Health Medical haben die Eröffnung einer COVID-19 Teststation am Flughafen Eindhoven, Luchthavenweg 59, bekannt gegeben. Die Teststation bietet Reisenden und Bürgern an, einen COVID-19 RT-PCR-Test durchzuführen und die Ergebnisse noch am selben Tag elektronisch zu erhalten*.

Seit Grenzen wieder geöffnet wurden und die Menschen ihren Urlaub im Ausland zu verbringen, ist in Europa und anderen Ländern der Welt ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen zu verzeichnen. Wissenschaftler haben vor dem Risiko einer zweiten COVID-19-Welle gewarnt und die Gesellschaft aufgefordert, vorsichtig zu sein. Einige Länder haben einen obligatorischen COVID-19-Test für Reisende vor dem Einsteigen in ein Flugzeug oder bei der Ankunft aus bestimmten Ländern eingeführt. Ecologs COVID-19-Testcenter soll Fluggesellschaften, Flughäfen und Regierungen in ihren Bemühungen unterstützen, dies erfolgreich umzusetzen.

Zur Einweihung der COVID-19-Testanlage von Ecolog sagte Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International: "Die Einführung von COIVID-19 Tests wird als eine der effektivsten Methoden zur Bekämpfung dieser Pandemie angesehen. Um dies zu erreichen, sollten die Tests zu den Menschen kommen, und sie müssen bezahlbar werden - Das ist die Mission unserer Eco-Care(TM) Division."

Theodoor Scheepers, CEO von Pro Health Medical, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft mit Ecolog, einer führenden globalen Organisation, die Lösungen für den Kampf gegen die Pandemie anbietet, ermöglicht es uns, als integraler Bestandteil einer gut durchdachten Lösung schnell fortschrittliche diagnostische Dienstleistungen anzubieten."

Ecolog bietet in Partnerschaft mit Pro Health Medical, einem RIVM-registrierten COVID-19-Labor, jedem Interessenten die Durchführung eines Tests zu einem erschwinglichen Preis an. Termine können online unter www.ecolog-testcenter.com oder direkt in der Testeinrichtung vereinbart werden.

*Die Testergebnisse werden am Tag der Probenentnahme zur Verfügung stehen (in mehr als 99% aller Fälle). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

