Elektrofahrzeuge: Kürzere Ladezeiten mittels klimafreundlichem Kühlsystem von BENTELER

Salzburg, Österreich und Paderborn, Deutschland (ots/PRNewswire)

· Batterie kühlt und lädt erheblich schneller als bei konventionellen Lösungen.

· Klimafreundliches, komplett geschlossenesSystem basierend auf dem Kältemittel CO2.

Neben der Reichweite zählt die Batterieladezeit zu den zentralen Themen der Elektromobilität. "Autobesitzer mögen es nicht, dass der Ladevorgang aktuell noch verhältnismäßig lange dauert. Sie fühlen sich dadurch in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt", erklärt Dr. Rainer Lübbers, Executive Vice President der verantwortlichen Business Unit bei BENTELER Automotive. Kürzere Ladezeiten sind daher ein Faktor, um die - auch politisch gewollte - breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu fördern. Bislang erweist sich die starke Wärmeentwicklung beim Laden der Batterie an Schnellladestationen jedoch als Hindernis. Hier bietet BENTELER mit seinem so genannten Hochdruck-Wärmetauscher nun eine innovative Lösung zur besonders effektiven und schnellen Kühlung.

Innovativ, kompakt und leistungsstark - und nicht größer als eine Zigarettenschachtel

Der Clou dabei: Das Gerät, in der Größe einer Zigarettenschachtel, wird einfach in den Klimaanlagenkreislauf eingebaut. "Batteriekühlung und Klimaanlage auf diese Weise miteinander zu koppeln, erhöht die während des Ladevorgangs verfügbare Kühlleistung. Das verkürzt die Ladezeit der Batterie", sagt Jens-Eike Jesau, verantwortlicher Entwickler. Ein weiteres Plus: Einerseits lassen sich Batterie und PKW-Innenraum optimal kühlen; andererseits dient die Batteriewärme bei Bedarf zum Heizen des Fahrgastraums.

Als Kühlmedium nutzt der Hochdruck-Wärmetauscher von BENTELER Kohlenstoffdioxid, also CO2. Das natürliche Kältemittel mit der Bezeichnung R744 wird vor dem Eintritt in den Kühler verflüssigt. Dort verdampft es und nimmt die Abwärme des Batterieladevorgangs auf. Weil das System komplett geschlossen ist, kann kein CO2 entweichen. Die Kühlleistung der klimafreundlichen Lösung von BENTELER ist gegenüber konventionellen Wärmetauschern erheblich höher. "Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden im Bereich E-Mobilität diese neue Lösung anbieten können", sagt Dr. Rainer Lübbers. "Dahinter steht unsere Systemkompetenz als einer der führenden globalen Partner der Automobilindustrie."

