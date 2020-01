BENTELER

BENTELER geht neue Wege auf der CES 2020 in Las Vegas

Salzburg, Österreich und Las Vegas (ots/PRNewswire)

- Zum ersten Mal stellt BENTELER auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas aus.

- Auf der CES hat BENTELER die Zusammenarbeit mit Sony bekannt gegeben. Das Unternehmen unterstützt Sony mit Lösungen für die Elektromobilität.

- Auf der Messe feierte das BENTELER Electric Drive System (BEDS), eine skalierbare Plattformlösung für Elektrofahrzeuge, in den USA Premiere.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gab BENTELER heute die Zusammenarbeit mit Sony bekannt. Sony ist ein kreatives Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche, mit einer fundierten technologischen Basis. Sony plant die Entwicklung von Mobilitätslösungen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Auf der Messe stellte Sony den Prototypen eines Fahrzeugs vor. Dieses enthält verschiedene Technologien, die zu Sicherheit, Zuverlässigkeit, Komfort und Unterhaltung in der Mobilität beitragen. Die Rolle von BENTELER besteht darin, Schlüsselkomponenten für dieses Fahrzeug bereitzustellen.

Darüber hinaus stellt BENTELER das Electric Drive System auf dem Stand von Bosch vor. Bosch ist Entwicklungspartner von BENTELER im Bereich der Elektromobilität. In den vergangenen Monaten haben BENTELER und Bosch ihre Rolling-Chassis-Lösung gemeinsam weiterentwickelt. Beide Unternehmen nutzen die CES als Chance, neuen Marktteilnehmern E-Mobilitätslösungen anzubieten und damit die Markteintrittsbarrieren zu senken. Potenzielle Neukunden profitieren von kosteneffizienten Lösungen.

BENTELER bietet E-Mobility-Unternehmen eine umfassende Expertise im Automobilsektor

"Der Trend zu Elektrofahrzeugen wächst rasant. Mit unserem umfassenden Know-how in der Automobilindustrie unterstützen wir bereits existierende und neue Hersteller in diesem Bereich", sagt Marco Kollmeier, Leiter der Business Unit Electro-Mobility bei BENTELER Automotive. "Wir unterstützen unsere Kunden mit Innovationen wie dem BENTELER Electric Drive System. Damit helfen wir den Unternehmen, sich neue Marktchancen zu eröffnen, die die Elektromobilität für sie und ihre Kunden bietet."

BENTELER beschleunigt die Entwicklung des Fahrzeugprototyps von Sony

Einer der neuen Hersteller, die auf die Expertise von BENTELER zurückgreifen, ist Sony. Sony hat ein Prototyp-Fahrzeug entwickelt, BENTELER lieferte die Schlüsselkomponenten dafür. Als weltweit führender Partner der Automobilindustrie verfügt BENTELER über Wissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie über Kompetenz in der E-Mobilität.

Kunden profitieren von der Kooperation mit Bosch

Auf der CES 2020 zeigt BENTELER auf dem Bosch-Stand erstmals in Nordamerika sein elektrisches Antriebssystem. Diese skalierbare Plattformlösung für Elektrofahrzeuge vereint die Kompetenzen beider Unternehmen. Es ist sofort einsatzbereit und macht viele Jahre Entwicklungs- und Testphasen für Autohersteller überflüssig. Es beinhaltet mehrere Funktionen: Dazu gehören etwa ein integriertes Crash-Management, ein flexibles und skalierbares Batteriespeichersystem sowie ein integriertes Thermomanagement. Die Partnerschaft zwischen BENTELER und Bosch wurde im April 2019 bekannt gegeben.

BENTELER stellt das erste Mal auf der CES aus: Die Messe ist das wichtigste Technologieereignis der Welt. Sie dient als globale Bühne, auf der Innovationen der nächsten Generation vorgestellt werden, darunter auch Fahrzeugtechnologien wie für E-Mobilität.

Die CES 2020 findet vom 7. bis 10. Januar 2020 in Las Vegas (USA) statt. Das BENTELER Electric Drive System wird am Stand 12401 in der Central Hall ausgestellt.

Über BENTELER

BENTELER ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Als innovativer Partner entwickeln, produzieren und vertreiben wir sicherheitsrelevante Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Im Geschäftsjahr 2018 betrug unser Umsatz 8,072 Milliarden Euro. Unter der Führung der strategischen Managementholding BENTELER International AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, sind die Divisionen BENTELER Automotive und BENTELER Steel/Tube organisiert. Unsere rund 30.000 Mitarbeiter an 96 Standorten in 28 Ländern bieten erstklassige Herstellungs- und Vertriebskompetenz - leidenschaftlich und nah am Kunden.

BENTELER. Die Familie der Lösungsmacher. Seit 1876.

www.benteler.com

Über BENTELER Automotive

BENTELER Automotive ist der Entwicklungspartner für die weltweit führenden Automobilhersteller. Mit rund 26.000 Mitarbeitern und mehr als 70 Werken in rund 25 Ländern erarbeiten wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen: Unsere Produkte umfassen Komponenten und Module für Fahrwerk, Karosserie, Motor- und Abgassysteme sowie Lösungen für Elektrofahrzeuge.

www.benteler-automotive.com/

Über das BEDS und die Entwicklungspartnerschaft mit Bosch

BENTELER zeigt auf der CES 2020 sein Electric Drive System. Die skalierbare Plattformlösung für Elektrofahrzeuge ist sofort einsatzbereit und hilft Fahrzeugherstellern, mehrere Jahre Entwicklungszeit einzusparen. Es beinhaltet mehrere Funktionen: Dazu gehören etwa ein integriertes Crash-Management, ein flexibles und skalierbares Batteriespeichersystem sowie ein integriertes Thermomanagement.

Das System wird am Stand des BENTELER-Entwicklungspartners Bosch ausgestellt. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen wurde im April 2019 bekannt gegeben. Sie bündelt das Fachwissen beider Unternehmen zur Systemintegration für fahrbereite modulare E-Plattformen - sogenannte Rolling Chassis. BENTELER versteht die Anforderungen, die ein Rolling Chassis an Produkte und Systeme in der Automobilindustrie stellt und übernimmt die mechanische Integration. Das betrifft die Einbindung dieser Komponenten und Subsysteme sowie des Batteriesystems in das BENTELER Electric Drive System 2.0. Bosch liefert elektrische und elektronische Komponenten und Subsysteme (z. B. das Fahrzeugsteuergerät, elektrische Antriebe, die elektrische Servolenkung, das Bremssystem) einschließlich Software- und Systemintegration sowie Dienstleistungen.

https://www.benteler-automotive.com/de/produkte-kompetenzen/electro-mobility/benteler-electric-drive-system-20/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1061381/Benteler_AG_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1061382/BENTELER_Electric_Drive_System.jpg

Pressekontakt:

+43 662 2283-101040 / Mobil: +43 664 88361890

Email: public.relations@benteler.com

BENTELER Automotive

Yves Ostrowski

Head of Communications/Marketing

Paderborn

Deutschland

Telefon: +49 5254 81 30 7610 / Mobil: +49 172 5727257

E-Mail: public.relations@benteler.com

Original-Content von: BENTELER, übermittelt durch news aktuell