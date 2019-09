BENTELER

Das BENTELER Electric Drive System nimmt Fahrt auf: Kooperationen mit namhaften Automobilherstellern

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

- BENTELER kooperiert mit namhaften Herstellern an der Implementierung des BENTELER Electric Drive Systems (BEDS) - einer serienreifen modularen Plattform für Elektrofahrzeuge.

- Partner für die Produktion von Elektrofahrzeugen sind unter anderem internationale Unternehmen wie Automobili Pininfarina, Deutschland, und Evergrande, China. Diese werden das System als Grundlage für die Chassis-Architektur zukünftiger Elektrofahrzeuge verwenden.

- Das BEDS wird auf dem Stand des Entwicklungspartners Bosch auf der IAA 2019 erstmals in

Europa vorgestellt.

- Das BEDS spart Fahrzeugherstellern mehrjährige Entwicklungs- und Testzyklen, um schneller in Serie zu gehen.

BENTELER stellte sein Electric Drive System 2.0 erstmals im April 2019 auf der Autoshow in Shanghai einem breiten Publikum vor. Seitdem hat es ordentlich Fahrt aufgenommen. Für die Implementierung seines Rolling Chassis kooperiert BENTELER nun mit namhaften Herstellern. Der Konzern folgt damit seiner kürzlich angekündigten Strategie, sich künftig stärker auf das Kerngeschäft auszurichten.

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe: "Wir setzen unsere Unternehmensstrategie 2025 konsequent um, entwickeln unser Kerngeschäft weiter und ergänzen es durch Lösungen für die Elektromobilität. So entwickeln wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen, um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein. Die Kooperationen sind ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung."

Kooperation mit Automobili Pininfarina, einem Sportwagen-Hersteller der Premiumklasse

Heute gibt BENTELER die strategische Zusammenarbeit mit Automobili Pininfarina bekannt, einem Sportwagen-Hersteller der Premiumklasse. Diese Zusammenarbeit umfasst die Entwicklung einer Plattform für Elektrofahrzeuge. Das erste Modell, das Automobili Pininfarina auf Basis des BENTELER Electric Drive Systems entwickelt, ist ein elektrischer SUV. Er soll 2022 auf den Markt kommen.

Michael Perschke, CEO von Automobili Pininfarina, erklärt: "Wir haben uns für BENTELER entschieden, weil BENTELER ein führender internationaler Partner der Automobilindustrie ist. Mit BENTELER verbinden wir eine erstklassige Chassis- und Karosserie-Kompetenz. Außerdem hat BENTELER ein umfassendes Know-how im Bereich Elektromobilität. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Kooperation mit BENTELER eine wirklich innovative und leistungsstarke Plattform für Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Das beschleunigt die Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen. Wir freuen uns, gemeinsam mit BENTELER das Potenzial einer Plattform für eine Reihe leistungsfähiger Elektroautos auszuschöpfen."

Kooperation mit Evergrande, einem chinesischen Start-up im Automobilgeschäft

Bereits in der vergangenen Woche haben Evergrande und BENTELER einen Vertrag über die Implementierung des BENTELER Electric Drive Systems unterzeichnet. Evergrande entwickelt auf Basis dieser Plattform die Rolling Chassis Architektur seiner geplanten Elektrofahrzeuge.

Für Evergrande liegen die Vorteile der Zusammenarbeit mit BENTELER auf der Hand: Die neuen E-Autos von Evergrande müssen sich durch erstklassige Technologie und hervorragende Produktqualität auszeichnen. Als führender globaler Partner der Automobilindustrie hilft BENTELER dabei, denn BENTELER bringt umfassendes Fahrzeug-Know-how und Kompetenzen in den Bereichen Engineering und Elektromobilität ein.

Entwicklungskooperation mit Bosch: Das BENTELER Electric Drive System 2.0 am Bosch-Stand auf der IAA 2019

Bereits im April 2019 hat BENTELER bekanntgegeben, eine Entwicklungspartnerschaft mit Bosch einzugehen. Auf der IAA 2019 stellen nun beide Unternehmen gemeinsam das BENTELER Electric Drive System 2.0 am Stand von Bosch erstmals dem europäischen Publikum vor.

In der Entwicklungskooperation bündeln beide Unternehmen ihr Fachwissen zur Systemintegration für fahrbereite modulare E-Plattformen - sogenannte Rolling Chassis. Beide Unternehmen wollen die Anforderungen noch besser verstehen, die ein Konzept für ein Rolling Chassis an Produkte und Systeme stellt und diese passgenau weiterentwickeln. BENTELER versteht die Anforderungen, die ein Rolling Chassis an Produkte und Systeme in der Automobilindustrie stellt und übernimmt die mechanische Integration. Das betrifft die Einbindung dieser Komponenten und Subsysteme sowie des Batteriesystems in das BENTELER Electric Drive System 2.0. Bosch liefert elektrische und elektronische Komponenten und Subsysteme

(z. B. Fahrzeugsteuergerät, elektrische Antriebe, Lenkung, Bremse und Fahrerassistenzsysteme) einschließlich Software- und Systemintegration sowie Engineering-Dienstleistungen. Beide Partner arbeiten direkt mit den Kunden zusammen. Diese profitieren von dem geprüften Design und einer unmittelbar einsetzbaren Plattform-Lösung für Elektrofahrzeuge.

Maßgeschneiderte Lösungen für Elektromobilität beschleunigen das Wachstum der Kunden

Das BENTELER Electric Drive System ist ein Beispiel für die gesamte Ingenieurs- und Metallverarbeitungskompetenz von BENTELER. Diese reicht von Komponenten und Modulen für Chassis, Karosserie sowie Motor- und Abgasanwendungen bis hin zu modularen Systemlösungen im Bereich Elektromobilität.

Marco Kollmeier, Vice President der Business Unit Electro-Mobility bei BENTELER Automotive, sagt: "Die Elektrifizierung in der Automobilindustrie schreitet kontinuierlich voran. Sie wird von Megatrends wie Nachhaltigkeit, Emissionsreduzierung und veränderten Mobilitätsanforderungen vorangetrieben. In diesem Zusammenhang suchen die Automobilhersteller zunehmend nach vorvalidierten Systemlösungen. Diese bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug zu bauen und schnell auf den Markt zu bringen. Genau das geht mit dem BENTELER Electric Drive System."

Über BENTELER

BENTELER ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Als strategisch innovativer Partner entwickeln, produzieren und vertreiben wir sicherheitsrelevante Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Im Geschäftsjahr 2018 betrug unser Umsatz 8,072 Milliarden Euro. Unter der Führung der strategischen Managementholding BENTELER International AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, bieten unsere rund 30.000 Mitarbeiter an 141 Standorten in 38 Ländern erstklassige Herstellungs- und Vertriebskompetenz - leidenschaftlich und nah am Kunden. Technologisch exzellent und stark in der Umsetzung halten wir, was wir versprechen. Mit Mut, Ambition und Respekt geben wir alles, nur nicht auf.

BENTELER. Die Familie der Lösungsmacher. Seit 1876.

www.benteler.com

Über BENTELER Automotive

BENTELER Automotive ist der Entwicklungspartner für die weltweit führenden Automobilhersteller. Mit rund 26.000 Mitarbeitern und mehr als 70 Werken in rund 25 Ländern erarbeiten wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen: Unsere Produkte umfassen Komponenten und Module für Fahrwerk, Karosserie, Motor- und Abgassysteme sowie Lösungen für Elektrofahrzeuge.

www.benteler-automotive.com/de/

