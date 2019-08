VVDN eröffnet neue Maschinenfabrik in Manesar

VVDN Technologies Inc.

VVDN Technologies, ein Experte in den Bereichen Produktengineering, Cloud und Fertigung, setzt seine Expansion fort und hat eine neue Maschinenfabrik in Manesar (Haryana) eröffnet. Dies steht in Einklang mit VVDNs Vision, in Indien erstklassige globale Fertigungskapazitäten anzusiedeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mit dem neuen Werk soll die wachsende Marktnachfrage in den Bereichen Produktengineering und Fertigung erfüllt werden. Dies ist das erste Werk seiner Art in Indien und stellt durchgängig konzipierte Design- und Produktionslösungen für alle Formteile und -verfahren bereit.

Das Werk mit kontrollierten Umgebungsbedingungen erstreckt sich auf ca. 2.800 qm und ist mit einem hochmodernen Maschinenpark ausgestattet. Die Anlage mit Hochpräzisionsmaschinen für Computerized Numerical Control-(CNC-), Spritzguss- und Drahterodierverfahren ist komplett staubfrei. Für das Werk wurden vollautomatische Maschinen mit Steuersystemen und digitale elektronische Computer angeschafft, die einen extrem geräuscharmen Betrieb mit maximaler Abfallverwertung und minimalem Verlust ermöglichen. Entwickelt werden dort durchgängig konzipierte mechanische Lösungen in den Bereichen IoT und Netzwerke, die das gesamte Anwendungsspektrum abdecken - einschließlich Rapid Prototyping, Lackiersystemen, Formteil- und Werkzeugherstellung und Teileproduktion, alles unter einem Dach.

"Mit diesem enormen Kapitaleinsatz für eine Anlage dieser Größenordnung sind wir in diesem Segment in Indien einer der Pioniere. Wir haben alles, um hochwertige mechanische Lösungen der nächsten Generation zu produzieren. Wir liefern Hochpräzisionsteile und sind stolz darauf, in dieser Branche jedes Jahr hunderte Arbeitsplätze zu schaffen. Unser Ziel ist es, dem Fachkräftenachwuchs in unserem Land eine Plattform zu bieten, wo sie mit hochmodernen Maschinen arbeiten und hochwertige Produkte mit der gewünschten Endbearbeitung herstellen können. Dadurch werden sie ihre Qualifizierung und ihr Selbstvertrauen enorm erweitern können", sagte Gourab Basu, VP Business Development, VVDN Technologies.

VVDN will aus dem neuen Werk führende OEM rund um die Welt beliefern. Es ist ein echter Meilenstein in VVDNs Mission, erstklassige Design- und Fertigungskapazitäten in Indien anzusiedeln. Mit dem Maschinenpark auf dem neusten Stand der Technik können hochqualitative Produkte entwickelt und hergestellt werden.

Basu ergänzte: "Indien entwickelt sich zu einem führenden Produktionsstandort für Länder auf der ganzen Welt. Diese neue Anlage ist ein enormer Gewinn für das ODM-Geschäft von VVDN. Wir freuen uns darauf, Kunden rund um den Globus unsere erstklassigen Engineering- und Produktionsleistungen im Bereich Kunststoffspritzguss bereitzustellen."

VVDN ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Produktengineering, Cloud und Fertigung und einzigartig positioniert, um vielseitige, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. VVDN ist einer der am schnellsten wachsenden ODM in Indien und betreibt Innovationsarbeit, um mit Technologien wie 5G, KI, ML, Blockchain, Big Data und Analytics ein neues Zeitalter einzuläuten. VVDN besteht seit 2007 und betreibt 9 Design- und F&E-Zentren sowie 4 Produktionswerke in Indien sowie Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa, Südkorea und Japan.

