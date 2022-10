MANNdat e. V.

Offener Brief: Geschlechterpolitische Initiative fordert Bekämpfung von Prostatakrebs als Gesundheitsziel

Tag der Männergesundheit

Hamburg (ots)

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die zweithäufigste Krebstodesursache unter Männern in Deutschland. Über 60.000 Männer erhalten jährlich diese Diagnose, jedes Jahr sterben über 12.000 Männer daran.

Prostatakrebs hat bei früher Diagnose eine sehr gute Heilungschance mit weniger Komplikationen. Trotz modernerer Möglichkeiten wird Männern kassenärztlich jedoch bislang nur die Tastuntersuchung als Früherkennung angeboten.

Dr. Bruno Köhler von MANNdat e.V. urteilt: "Der Tastbefund ist für eine wirkliche Früherkennung von Prostatakrebs kaum geeignet."

Trotz der hohen Opferzahlen und der bisher schlechten Erkennungsrate ist die Verbesserung der Früherkennung von Prostatakrebs keines der Gesundheitsziele in Deutschland.

MANNdat wertet das als nicht gerechtfertigtes Desinteresse: Die Früherkennung von Brustkrebs ist seit langem ein Gesundheitsziel. Deren aktuelles Niveau zeigt, was nach dem Stand der Medizin möglich ist, wenn die Gesundheitsakteure den Willen dazu haben.

Anlässlich des Tages der Männergesundheit am 3. November fordert MANNdat in einem offenen Brief, die Bekämpfung von Prostatakrebs in Deutschland zu einem Gesundheitsziel zu erklären.

MANNdat e.V. veröffentlicht den Brief auf seiner Webseite: https://ots.de/bqA5E6

