Qingdao Government

2019 Film- und TV-Designwoche in Qingdao, der UNESCO-Filmstadt

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Qingdao, Chinas östliche Küstenstadt und die größte Stadt der Provinz Shandong, veranstaltete die Film- und Fernsehdesignwoche 2019 ("The Design Week" oder "The Event") in Qingdao Mangrove Holiday World. Diese erste Designwoche in Qingdao versammelte mehr als 400 Fachleute aus der chinesischen Filmproduktion und dem Fernsehdesign, darunter Designer, Wissenschaftler, Unternehmer und Medien.

Qingdao wurde von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) als "City of Film" in ihr Creative Cities Network (UCCN) aufgenommen. Die Veranstaltung kann ihren Vorteil im Bereich des Film- und Fernsehdesigns nutzen, um durch die Auskundschaftung von Industrieketten ein modernes Cluster der Unterhaltungsindustrie aus Investition, Produktion, Vertrieb und Kinomanagement zu bilden.

Zhou An, Direktor des Qingdao West Coast New District, sagte, dass die "Design Week" die Innovationskraft von Film, Design, Mode und anderen Industrien in Qingdao inspirieren und so die Integration der gesamten Industriekette fördern werde, um eine nachhaltige Entwicklung der Unterhaltungsindustrie in Qingdao zu ermöglichen.

Global Entertainment Intellectual Property (IP) Developers Conference

Ein Highlight der Designwoche ist die Global Entertainment IP Developers Conference, an der sich hochmoderne Filmentwickler und Designer beteiligen. Die diskutierten Themen decken die gesamte operative Kette der Branche ab, vom aktuellen chinesischen Ökosystem und der Dynamik des IP-Marktes bis hin zu den Möglichkeiten der Einführung neuer Geschäftsmodelle wie Developer Alliance, Copyright Bank, Kommerzialisierung von Kunstdesign sowie Forschung und Entwicklung von Original-Accessoires.

Während der chinesische Unterhaltungsmarkt das goldene Zeitalter des IP einläutet, konzentrierten sich die Branchenbeeinflusser auf der Konferenz darauf, wie man Chinas Geschichte anhand der wachsenden Vitalität des IP, der Entwicklung des Unterhaltungs-IP, des Transformationstrends und der Erfolgsgeschichten der IP-Inkubation erzählen kann, um eine grenzüberschreitende Expansion zu bewirken.

"Die Designwoche kann der IP-Branche in Qingdao mehr Talent bringen und einen lokalen Unterhaltungscluster mit globaler Ausrichtung etablieren", sagte Judy Zhu, stellvertretende Direktorin des Qingdao Film & TV Design Committee. "Durch die Einführung von Unternehmen mit hohem Potenzial sowie von Forschungseinrichtungen, Ressourcen und Projekten können wir in Qingdao eine Entwicklung eines Premium-Modells für die Unterhaltungsindustrie schaffen und somit das koordinierte Wachstum mehrerer Branchen vorantreiben", fügte Zhu hinzu.

Die Konferenz brachte auch einige heiße neue Produktionen heraus, darunter den Film von "The Return of the Condor Heroes" unter der Regie von Tsui Hark, der von Kritikern als einer der Meister der asiatischen Kinematographie angesehen wird.

Modeschau zum Thema Film

Die Modebranche ist eng mit der Design Week verbunden. Die ausgewählte Modenschau zum Thema Film zeigte Elemente aus beliebten chinesischen Filmen und Fernsehern wie "Empresses in the Palace", "Ruyi's Royal Love in the Palace" und "Shadow".

Die spezielle Modenschau zum Thema Film rekonstruiert die exquisiten Kostüme aus Elementen, die aus ikonischen Filmen und Dramen stammen, und zeigt die Kollision zwischen moderner Kunst und traditioneller Ästhetik. Die Interpretation und die Kombination von Unterhaltung und Mode wird durch eine Präsentation von Originalkostümen demonstriert.

Informationen zu Qingdao

Qingdao, die größte Stadt der chinesischen Provinz Shandong, ist eines der Wirtschaftszentren entlang des Ostchinesischen Meeres. Die Stadt, die über 12 Millionen Einwohner hat, pflegt Partnerschaften mit 216 Ländern und Regionen und über 2100 internationalen Organisationen. Sie zeichnet sich durch starke Innovationskraft in Bereichen wie Meerestechnologie, Anlagenmanagement und Marken-Inkubation aus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/966108/Qingdao_Film___TV_Design_Week.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/966107/Fashion_Qingdao_Master_Show_Qingdao_Film___TV_Design_Week.jpg

Pressekontakt:

Si Xu

+86 135 8192 6119

designpost@139.com

Original-Content von: Qingdao Government, übermittelt durch news aktuell