Oxford Finance LLC gewährt MolecuLight® Langzeitkredit in Höhe von 7,5 Mio. USD zur Unterstützung seiner globalen kommerziellen Expansion

- MolecuLight Inc., der Weltmarktführer für tragbare Fluoreszenzbildgebung zur Echtzeitvisualisierung von Bakterien bei chronischen Wunden, gab bekannt, dass das Unternehmen einen Langzeitkredit in Höhe von 7,5 Millionen USD von Oxford Finance LLC, einer Spezialfinanzierungsgesellschaft, die vorrangig Kredite an Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Gesundheitsdienstleistungen weltweit bereitstellt, erhalten konnte. Die Finanzierung wird die kommerzielle Expansion von MolecuLight angesichts der wachsenden globalen Nachfrage nach seinem MolecuLight i:X-Gerät weiter unterstützen. MolecuLight i:X ist ein sicheres, tragbares Fluoreszenzbildgebungsgerät, das den Arzt dabei unterstützt, klinisch signifikante Bakterien bei chronischen Wunden in Echtzeit zu visualisieren, die Wunden digital zu messen und den Behandlungsablauf vor Ort zu optimieren.

"Die Sicherung dieser Mittel stärkt die Finanzlage von MolecuLight, da wir dadurch zusätzliche Ressourcen für den Aufbau unserer globalen Handelsorganisation zur Verfügung haben, um die große Nachfrage von Wundpflegepersonal nach unserem MolecuLight i:X-Gerät zu decken", erklärte Anil Amlani, CEO bei MolecuLight. "Mit keiner anderen Vorortversorgung außer dem i:X können Fluoreszenzdaten in Echtzeit visualisiert werden, die auf klinisch signifikante Bakterien hinweisen und es Wundversorgern somit ermöglichen, ihre Entscheidungen über die Behandlungsabläufe zu optimieren. Angesichts Hunderter von MolecuLight-Geräten, die weltweit eingesetzt werden, und einer Vielzahl klinischer, von Experten geprüfter Evidenzen ist die Nachfrage nach dem Gerät durchaus verständlich".

"Oxford stellt Finanzierungsmittel für wachstumsstarke, vielversprechende Medizinprodukteunternehmen zur Verfügung, und wir sind der Meinung, dass MolecuLight derartiges Potenzial besitzt", so Christopher A. Herr, Hauptgeschäftsführer bei Oxford Finance LLC. "Die Kombination aus seinem i:X-Gerät, einem überzeugenden Leistungsversprechen zur Lösung eines signifikanten klinischen Problems und einem erfahrenen Team macht MolecuLight zum idealen Kandidaten für unsere Finanzierung."

In den USA ist MolecuLight i:X als tragbares Bildgebungsgerät zugelassen, das es Ärzten ermöglicht, Hautwunden am Behandlungsort zu diagnostizieren und zu versorgen, (i) Bilder der Wunde anzusehen und digital aufzuzeichnen und (ii) Fluoreszenzbilder anzusehen und digital aufzuzeichnen, die von der Wunde unter Einwirkung eines Anregungslichts abgegeben werden.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein in Privatbesitz befindliches kanadisches Unternehmen für medizinische Bildgebung. Bislang hat es eine unternehmenseigene Technologieplattform für fluoreszenzgestützte Bildgebung entwickelt und vermarktet diese derzeit auf unterschiedlichen klinischen und kommerziellen Märkten. Mit MolecuLight i:X® hat das Unternehmen sein erstes Produkt- und Zubehörangebot auf den Weltmarkt gebracht, das eine fluoreszenzgestützte Bildgebungslösung für die Wundversorgung bietet. Es stellt Klinikärzten neue Informationen über die Fluoreszenz-Eigenschaften von Wunden zur Verfügung, wodurch sie in der Lage sind, bessere Entscheidungen bei der Diagnostik und bei der Behandlung zu treffen. Das Unternehmen bringt seine einzigartige Technologieplattform für fluoreszenzgestützte Bildgebung derzeit auch auf weitere, weltweit relevante Märkte mit ungedecktem Bedarf, so etwa für Nahrungssicherheit, Kosmetika und weitere Schlüsselmärkte.

Informationen zu Oxford Finance LLC

Oxford Finance ist ein Spezialfinanzierungsunternehmen, das vorrangig besicherte Kredite an öffentliche und private Life-Science- und Gesundheitsdienstleister weltweit vergibt. Seit über 20 Jahren bietet Oxford seinen Kunden flexible Finanzierungslösungen an, die es diesen Unternehmen ermöglichen, ihr Eigenkapital durch die Nutzung ihrer Vermögenswerte zu maximieren. In den letzten Jahren hat Oxford über 5 Milliarden Dollar an Darlehen vergeben, wobei die Höhe der Kredite von 5 Millionen Dollar bis 150 Millionen Dollar reichte. Oxford hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Virginia, mit weiteren Büros in San Diego, Kalifornien, Palo Alto, Kalifornien, und den Großräumen Boston und New York City. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://oxfordfinance.com.

