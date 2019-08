Pollogen Ltd

Pollogens führendes Privatanwendergerät, TriPollar Stop, erhält FDA-Zulassung

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Eines der ersten Hochfrequenzgeräte für Privatanwender, das jemals zugelassen wurde; das Unternehmen bereitet sich auf den Verkauf in den USA vor

Die FDA hat Pollogens HF-Gerät für Privatanwender - TriPollar Stop - für den Verkauf in den USA freigegeben. TriPollar Stop, das von Pollogen entwickelte innovative Gerät für Privatanwender, basiert auf der klinisch bewährten, patentierten HF-Technologie des Unternehmens und hat in den letzten Jahren außerhalb der USA eine breite Marktakzeptanz gefunden.

"TriPollar Stop ist unser Flaggschiffprodukt für den Privatanwendermarkt", sagt Sharon Ravid, CEO von Pollogen, "und wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, dieses Produkt Privatanwendern in den USA anzubieten."

Das TriPollar Stop-Gerät ist für die Behandlung von Gesicht und Hals geeignet, indem es Alterungserscheinungen beseitigt, Linien und Falten reduziert und die Hautfestigkeit, Textur und Elastizität verbessert. Durch die Umsetzung der Pollogen-Innovation der dreiachsigen HF-Wellen führt das Gerät Wärme in die Dermis ein, was die Regeneration der Grundbausteine der Haut - Kollagen- und Elastinfasern - induziert. Die Ergebnisse sind unmittelbar nach der Behandlung sichtbar und können über einen Zyklus von wiederholten Behandlungen aufrechterhalten werden.

TriPollar Stop ist Teil der TriPollar-Produktlinie, die von Pollogen für Privatanwender entwickelt wurde. Diese exklusive Produktlinie basiert auf den innovativen Technologien von Pollogen, die von Klinikern auf dem Markt für professionelle Ästhetikprodukte getestet wurden. Die ausgeklügelte TriPollar-Linie beruht auf der Fähigkeit des Unternehmens, diese Technologien zu nutzen und sie den Anwendern in einem handlichen, komfortablen Gerät zu präsentieren, ohne dabei die Sicherheit und Qualität der Ergebnisse zu beeinträchtigen.

Die TriPollar-Produkte zur Privatanwendung werden mit dem innovativen Entwicklungskonzept der Intelligenten Biologie des Unternehmens entwickelt - und erreichen die gewünschten ästhetischen Ergebnisse, indem sie die natürlichen Prozesse des Körpers zur Erneuerung und Verjüngung fördern. "Wir glauben, dass sich Privatanwender heute nicht nur für Produkte, die den Bereich "Schönheit" bedienen, interessieren, sondern dass ihnen auch Gesundheit und Ethik wichtig sind", erklärt Ravid. "Alle TriPollar-Produkte arbeiten unter dem Dach der Intelligenten Biologie synchron, um die Hautgesundheit und -verbesserung auf die natürlichste Weise zu erreichen, die unser Körper bieten kann."

Informationen zu Pollogen

Pollogen Ltd. ist ein Unternehmen von Lumenis und ein weltweit führender Anbieter medizinisch-ästhetischer Produkte für Privatanwender. Das Unternehmen bietet innovative, sichere und effektive Lösungen an, die die Praxis von Fachleuten der medizinischen Ästhetik sowie von Ästhetik-Privatkunden verbessern und erweitern. Das Unternehmen bietet Produkte zur Unterstützung einer Reihe von Hautbehandlungen an, die auf seinen eigenen Technologien basieren, wie Tripollar RF, Voluderm, Trifractional, Oxygeneo und DMA. Pollogen bietet Lösungen für Fachleute und Verbraucher in mehr als 60 Ländern und richtet sich an die spezifischen Bedürfnisse seiner professionellen Kunden und Privatkunden in der dynamischen Ästhetikbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.pollogen.com

Informationen zu Lumenis

Lumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense Pulsed Light (IPL) und Hochfrequenz (HF). Seit 50 Jahren verbessern die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionen und haben zu zahlreichen technologischen und klinischen Goldstandards geführt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor unheilbare Erkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die existierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen der XIO Group, einer globalen Alternative Investment-Firma mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lumenis.com

