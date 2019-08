Glymate

Der weltweite Markt für Nahrungsergänzungen sieht mit GLYMATE einen aufgehenden Stern

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Glymate(TM) ist ein neu gegründetes Unternehmen für Nahrungsergänzungen mit Sitz in Südkalifornien. Seine gesetzlich geschützte Nahrungsergänzung für den Blutzuckerspiegel wurde in den USA offiziell im Juni 2019 vorgestellt und markiert den offiziellen Beginn der globalen Vermarktung dieses Produktes, das für Konsumenten auf der ganzen Welt verfügbar ist.

Glymate(TM) ist eine Nahrungsergänzung für die intensive Zellregeneration, die dem menschlichen Körper auf mehreren Ebenen nutzt. Patentierte, entscheidende Inhaltsstoffe heben es von anderen Produkten ab. Unsere Technologie für die Regenerierung von Zellen fördert eine gesunde Sensibilität für und Produktion von Insulin, die dazu beiträgt, Glukose aus der Nahrung aufzubrechen und in Energie zu verwandeln.? Wird Glymate(TM) laufend aufgenommen, hilft es der Energieversorgung des Körpers und fördert den Gewichtsverlust.? Es ist derzeit über die Website des Unternehmens und Amazon erhältlich. Zudem arbeiten wir mit Vertreibern daran, weltweit besseren Marktzugang zu eröffnen.

Mehr als 400 Millionen Menschen auf der Welt leiden derzeit an Diabetes und die Zahl der Menschen mit hohem Blutzuckerspiegel bis hin zum Vorstadium der Diabetes ist noch deutlich höher. "Wir müssen dringend schnell aktiv werden, um diese ernsthafte Erkrankung effektiv zu behandeln und ihr vorzubeugen." besagt ein Statement der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Glymate hat in Jahre der Forschung und eine Reihe von Studien investiert, um zum dringenden Bedarf für Behandlung und Vorbeugung dieses ernsthaften Problems beizutragen. In Glymate(TM) finden sich ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Es ist frei von Milchprodukten, Sojabohnenprodukten, Gluten, Weizen, Zucker und Konservierungsstoffen. Produziert wird es von Robinson in Kalifornien. Es ist ein einzigartig zusammengesetztes Softgel mit rechtlich geschützter Regenerationstechnologie zu Verbesserung und Ausgleich der Spiegel von Blutzucker, Cholesterin und Triglyceriden durch Förderung eines gesunden Lipidstoffwechsels.? Es wurde sorgfältig zusammengestellt, um die Löslichkeit und Aufnahme der aktiven Inhaltsstoffe zu steigern. Der wichtigste Inhaltsstoff von Glymate(TM) beeinflusst den Körper auf der molekularen Ebene und erfüllt eine Reihe von Funktionen in der Zelle.?

Informationen zur Glymate(TM) Corp.

Die Glymate(TM) Corp. ist ein Unternehmen in privater Hand, weltweit führend in den Bereichen Gesundheit und Wellness, und mit einem bewährten, patentierten Schlüssel-Inhaltsstoff. Als Vermarkter und Online- Verkäufer von Nahrungsergänzungen engagieren wir uns dafür, den Wellness-Bedarf von Konsumenten mit Produkten hoher Qualität auf wissenschaftlicher Grundlage zu decken.

Weitere Informationen über Glymate(TM) erhalten Sie unter https://www.glymateusa.com. Folgen Sie Glymate(TM) jetzt auf Instagram unter @glymate_usa.

?Diese Aussagen wurden von der US-Gesundheitsbehörde FDA nicht geprüft. Diese Produkte sind nicht dafür da, Krankheiten zu diagnostizieren, behandeln, heilen oder ihnen vorzubeugen.

