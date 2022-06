MolecuLight Inc.

MolecuLight erhält Auftrag für Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräte mit Premier, Inc.

Pittsburgh (ots/PRNewswire)

Auftrag für Produkte zur Verbesserung des Gesundheitswesens vergeben

MolecuLight Corp., der führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung zur Echtzeiterkennung von Bakterien in Wunden, gibt bekannt, dass es einen neuen Liefervertrag mit Premier, Inc. unterzeichnet hat – einem führenden Unternehmen zur Verbesserung des Gesundheitswesens, das aus einem Zusammenschluss von mehr als 4.400 US-Krankenhäusern und 225.000 anderen Anbietern besteht. Die Bildgebungsgeräte für Wundeni:X® und DX™ von MolecuLight haben außerdem die „Technology Breakthrough"-Auszeichnung von Premier für innovative Produkte erhalten, die Ärzten helfen, die Wundversorgung und letztendlich die Ergebnisse zu verbessern.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2022 ermöglicht die neue Vereinbarung es den Premier-Mitgliedern, nach eigenem Ermessen von Premier vorab ausgehandelte Sonderpreise und Bedingungen für die Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräte von MolecuLight als Teil der Produktkategorie „Skin Integrity" zu nutzen.

Die MolecuLight-Bildgebungsgeräte sind die einzigen von der FDA zugelassenen Geräte, mit denen Ärzte das Vorhandensein, die Position und die Belastung von Bakterien (>104 KBE/g) in Wunden in Echtzeit visualisieren können. Veröffentlichte Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie mit 350 Patienten und an 14 Standorten zeigten, dass der klinische Behandlungsstandard allein 15 % der Wunden mit erhöhter Bakterienlast erkannte. Die Zugabe des MolecuLight-Geräts führte zu einer 400 %igen Verbesserung bei der Erkennung dieser Wunden.2 Es ist bekannt, dass das Vorhandensein einer erhöhten Bakterienlast die Wundheilung behindert1 und die Entfernung der Keimbelastung ist entscheidend für verbesserte Ergebnisse an den Wunden.1 Die Geräte i:X und DX liefern wertvolle bakterielle Informationen, um klinische Entscheidungen direkt am Point-of-Care zu treffen und gezielte Wundtherapien zu ermöglichen. In einer kürzlich durchgeführten Studie führte die Einbeziehung von bakteriellen Informationen aus der MolecuLight-Bildgebung zu einer Steigerung der Wundheilungsraten um 23 % bei gleichzeitiger Verringerung der antimikrobiellen Mittel und Antibiotika.3 Die MolecuLight-Geräte führen auch eine präzise digitale Wundmessung durch, die eine konsistente Überwachung und Dokumentation der Wunden ermöglicht.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss des Liefervertrags mit Premiere und fühlen uns geehrt, dass unsere MolecuLight-Point-of-Care-Geräte die Auszeichnung Technology Breakthrough erhalten haben", so Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Von demi:X und dem DX erhoffen wir uns signifikante Kosteneinsparungen und eine Verbesserung der klinischen Ergebnisse. Die zahlreichen Mitglieder von Premier können jetzt problemlos auf die MolecuLight-Bildgebungsgeräte für Wunden zugreifen und die klinischen Vorteile in ihren Wundversorgungspraxen nutzen."

Zusätzlich zu den klinischen Vorteilen profitieren MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung von „Fluoreszenz-Bildgebungsverfahren zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department, HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification, APC).

1 Caldwell et al. Surg Clin North Am, 2020, 100(4) 2 Le et al. Adv Wound Care, 2021 3Price et al. Diagnostics, 2020

Informationen zu MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. ist die US-Tochtergesellschaft von MolecuLight Inc., einem privaten Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Imaging-Plattform-Technologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die im Handel erhältliche Produktpalette von MolecuLight, einschließlich der MolecuLight i:X® und DX Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den weltweiten Wundversorgungsmarkt zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung ( bei Einsatz aufgrund klinischer Anzeichen und Symptome ) und zur digitalen Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere zentrale Industriemärkte.

Bild: Angehängt und zum Download unter https://moleculight.box.com/s/wasjbtc0k2eo8cp888jrq5p7ii5nua1f

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838066/MolecuLight_MolecuLight_Awarded_Point_of_Care_Wound_Imaging_Devi.jpg

Rob Sandler, Marketingleiter, MolecuLight Inc., Tel. +1.647.362.4684, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.com

Original-Content von: MolecuLight Inc., übermittelt durch news aktuell