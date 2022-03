MolecuLight Inc.

MolecuLight erstmals mit 32 Präsentationen und Postern auf der World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Konferenz 2022 vorgestellt

Toronto und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Umfassende klinische Belege für den Einsatz der MolecuLight i:X-Plattform zeigen ihre beachtliche globale Akzeptanz und ihren nachweislichen Nutzen in der Wundversorgung

MolecuLight Inc., der führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung, stellt seine MolecuLight-Wundbildgebungsplattform erstmals mit 32 Präsentationen und Postern auf der Jahreskonferenz World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) 2022 vor, die vom 1. 5. März 2022 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, stattfinden wird. Die WUWHS wird alle 4 Jahre abgehalten und ist die größte globale Wundpflegekonferenz mit mehr als 6.500 Fachleuten, die in dieser Woche persönlich und virtuell teilnehmen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass unser MolecuLight-Point-of-Care-Gerät durch so viele Kliniker weltweit zu einem unersetzlichen Werkzeug in ihrer Wundversorgung geworden ist", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Die beeindruckende Auswahl an 32 Vorträgen und Postern aus so vielen Einrichtungen in sechs Ländern zeigt, wie das MolecuLight-Bildgebungsgerät zu einem neuen Standard in der Wundversorgung wird. Diese klinischen Belege gehen aus mehr als 55 von Fachleuten geprüften Publikationen hervor, die Daten von über 1.400 Patienten enthalten und den bedeutsamen Nutzen der MolecuLight i:X® und DX™ für die klinische Wundbeurteilung und -praxis aufzeigen."

„Die Belege sind eindeutig. Die MolecuLight-Bildgebungsplattform ist ein unverzichtbares Gerät für Wundpflegekliniken. Die Fülle an veröffentlichten klinischen Belegen, die Verbesserungen bei der Erkennung von Keimbelastung, bei klinischen Entscheidungen und den erzielten Ergebnissen zeigen, ist eine klare Bestätigung für die medizinische Notwendigkeit des Geräts", sagt Dr. Thomas Serena, Gründer und Medical Director von The SerenaGroup® sowie Autor und Moderator von über 15 Vorträgen und Postern über MolecuLight auf der WUWHS 2022. „Es gibt in allen Wundpflegesituationen einen reellen klinischen Nutzen für den Einsatz von MolecuLight zusammen mit einem breiten Spektrum von Wundversorgungsverfahren. Inzwischen gibt es Belege dafür, dass klinische Anzeichen und Symptome zur willkürlichen Verordnungen von antimikrobiellen Mitteln und Antibiotika beitragen. Beim gleichzeitigen Einsatz von MolecuLight werden Risikowunden durch die darin enthaltenen Informationen früher erkannt. Dies führt zu einem verbesserten Wundmanagement, einer Senkung von übermäßig verordneten Antibiotika, weniger Infektionskrankheiten und einer schnelleren Heilung."

Die Auswahl an 16 Präsentationen und 16 Postern über MolecuLight-Bildgebungsgeräte zeigt, wie die Geräte klinische Entscheidungen durch die Echtzeiterkennung erhöhter Bakterienbelastung in Wunden informieren. Sie umfassen das Wundversorgungskontinuum, einschließlich des Nachweises von Bakterien im Biofilm, der Wundreinigung und -hygiene, der antimikrobiellen Behandlung und der Auswirkungen auf die Infektionserkennung an postoperativen Stellen. Dazu zählen auch gesundheitsökonomische Vorteile und Ergebnisse der Wundheilung, die durch RCT-gestützte Befunde beschleunigt werden. Die vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass die MolecuLight-Plattform zu bedeutsamen klinischen Verbesserungen in der Wundversorgung führt.

Eine Auswahl der klinischen Poster und Präsentation mit dem MolecuLight i:X aus der Jahreskonferenz World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) 2022 sind:

(a) Auswahl klinischer Poster mit dem MolecuLight-Point-of-Care-Gerät:

Aufdeckung der hohen Prävalenz von Bakterien in postoperativen Wunden mit Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung Kylie Sandy-Hodgetts et al., School of Biomedical Sciences, Pathology and Laboratory Science, University of Western Australia, Perth, Australien . Poster hier herunterladen.

. Poster hier herunterladen. Einsatz eines fortschrittlichen Fluoreszenz-Bildgebungssystems zur Bekämpfung von Wundablagerungen, Verringerung der Keimlast, Verbesserung der Heilungsraten und Erzielung positiver Erträge in einer ambulanten Wundpflegesituation Windy Cole, DPM et al., Kent State University College of Podiatric Medicine. Kent OH. Poster hier herunterladen.

Poster hier herunterladen. RCT zur Bewertung der Auswirkung einer routinemäßigen Fluoreszenzbildgebung von Bakterien auf die Heilungsrate von DFU Alisha Oropallo, MD et al., Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY. Poster hier herunterladen.

Poster hier herunterladen. Paradigmenwechsel bei der Wundbeurteilung: Eine 350 Patienten umfassende multizentrische klinische Studie, die bakterielle Fluoreszenzbildgebung in den Behandlungsstandard integriert Thomas SerenaMD FACS MAPWCA FACHM et al., SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, Massachusetts, USA. Poster hier herunterladen.

(b) Auswahl klinischer Vorträge über das MolecuLight Point-of-Care:

Früherkennung von Wundinfektionen: Fortschritte in der Diagnostik Dr. Thomas Serena (Dienstag, 1. März 2022, 08:40 - 08:50 Uhr im Rahmen der Gesellschaftstagung des International Surgical Wound Complications Advisory Panel (ISWCAP, Internationales Beratungsgremium für Komplikationen postoperativer Wunden) , Halle 4 (Teil B)

(Dienstag, 1. März 2022, 08:40 - 08:50 Uhr im Rahmen der , Halle 4 (Teil B) Wundhygiene: Welche Reinigungsmittel und -techniken sind am effektivsten? Sitzung Nr.FC 05B - ID 205/(N) Alisha Oropallo , MD (Mittwoch, 2. März 2022, 16:00 - 18:00 Uhr) Capital Suite 5

(Mittwoch, 2. März 2022, Ansatz zur Gewebseinsparung durch die Durchführung eines Debridement mit Fluoreszenzbildgebung oder: Wie man eine sternale postoperative lokale Infektion mit Pseudomonas aeruginosa behandelt FC 78 - ID 275 Heinrich Rotering , MD (Mittwoch, 2. März 2022, 14:15 - 15:30 Uhr), Capital Suite 7

FC 78 - ID 275 (Mittwoch, 2. März 2022, 14:15 - 15:30 Uhr), Capital Suite 7 Optische Detektion von Bakterien. Ein Paradigmenwechsel Dr. Thomas Serena (Samstag, 5. März 2022, 08:20 - 08:40 Uhr im Rahmen der Focus Session (FS) 17: Wundbildgebung), Halle 4 (Teil B)

Eine komplette Auflistung aller 32 Präsentationen & Poster finden Sie hier.

Zusätzlich zu den klinischen Postern und Vorträgen auf der WUWHS 2022 werden die Bildgebungsgeräte von MolecuLight i:X® und DX™ auf dem MolecuLight-Stand Nr. A-06 in der Ausstellungshalle des Abu Dhabi Nationalen Ausstellungszentrums (ADNEC) in Abu Dhabi, VAE, zur Vorführung zur Verfügung stehen.

Die Bildgebungssysteme von MolecuLight i:X® und DX™ sind die einzigen bildgebenden Geräte zur Echtzeiterkennung erhöhter Bakterienbelastung in Wunden, die von der FDA und CE und Health Canada zugelassen sind. Mit über 2.000 verkauften Systemen sind sie im Handel erhältlich und werden weltweit von führenden Einrichtungen zur Wundversorgung eingesetzt.

Informationen zu MolecuLight Inc. MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebungsverfahren, das eine patentierte Plattformtechnologie für Fluoreszenz-Bildgebung entwickelt hat und auf mehreren klinischen Märkten vertreibt. Die kommerziell erhältliche Produktpalette von MolecuLights, einschließlich der MolecuLight i:X® und DX Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Einsatz aufgrund klinischer Anzeichen und Symptome) und zur digitalen Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung einer „Fluoreszenz-Wundbildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department, HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification, APC). Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevanten und bislang ungedeckten Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere zentrale Industriemärkte.

www.moleculight.com

