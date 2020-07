MolecuLight Inc.

MolecuLight bringt i:X® Telemedizin-Lösung für die Bildgebung von Bakterien in Wunden heraus

Toronto (ots/PRNewswire)

Neue Telemedizin-Lösung ermöglicht Nutzung des MolecuLight i:X Geräts am Krankenbett für synchrone Interpretation der Bilder durch behandelnde Ärzte aus der Ferne

MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Bildgebung in der Pflege zur Feststellung von Bakterien in Wunden in Echtzeit, gibt die Einführung seiner neuen i:X® Telemedizin-Lösung bekannt. Die i:X Telemedizin-Lösung liefert eine synchrone Verbindung vom Krankenbett des Patienten zum behandelnden Arzt, der sich so an einem anderen Ort befinden kann. Mit dieser sicheren Lösung kann MolecuLight i:X Bildgebung an jedem Ort der Behandlung stattfinden und die zutreffende Feststellung von Wunden mit Bakterienbefall (> 104 CFU/g) ist in Echtzeit möglich. Ärzte müssen nicht vor Ort sein, um objektive Informationen über den Status des Bakterienbefalls der Wunde zu erhalten und Anweisungen zur Behandlung zu geben.

"Herkömmliche Zeichen und Symptome der Infektion in Wunden können aus der Ferne schwer zu erkennen sein. Experten für die Wundpflege am Krankenbett sind immer schwieriger bereitzustellen, speziell in Einrichtungen für die langfristige Pflege und Kliniken der Heimpflege. Die Probleme der Wundpflege in solchem Umfeld werden durch die Einschränkungen aufgrund von COVID-19 noch weiter verstärkt", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. "Mit Einführung unserer i:X Telemedizin-Lösung bietet MolecuLight die Möglichkeit für diagnostische Bildgebung der Wunde in Echtzeit mittels Telemedizin, was zusätzliche, objektive Belege für die Pflege gibt und als wichtige Verknüpfung zwischen dem Krankenbett des Patienten und Ärzten in der Ferne dient."

Die i:X Telemedizin-Lösung zur Bildgebung der Wunde ermöglicht bessere und individuellere Pflege der Patienten durch Unterstützung folgender Initiativen:

- Triage von Patienten in Kliniken der Heimpflege und Einrichtungen der langfristigen Pflege für schnellere Intervention durch den Arzt in der Wundpflege, wenn die Bakterienbelastung eine kritische Grenze überschreitet. Solche Triage senkt zudem die Zahl der Besuche in Einrichtungen der Wundpflege und Krankenhäusern bei Patienten, deren Wunden in gutem Zustand sind. - Unterstützung der Überwachung von Wunden, die keine hohe bakterielle Belastung zeigen und bei denen deswegen eine Behandlung aus der Ferne und im gleichen Umfeld möglich ist. - Fernüberwachung der Wirksamkeit von Behandlungsplänen im gesamten Verlauf der Behandlung , um die Reduzierung der bakteriellen Belastung zu gewährleisten. - Anweisungen aus der Ferne durch den Wund-Facharzt für die behandelnde Person am Krankenbett zur optimalen Behandlung und Pflege der Wunde.

Neben der neuen i:X Telemedizin-Lösung und dem kürzlich eingeführten i:X Sterile Surgical Sleeve verfügt die MolecuLight i:X Prozedur zudem über eine neue Möglichkeit der Erstattung in den USA (zum 1. Juni 2020) mit zwei CPT®-Codes (Kategorie III) für ärztliche Tätigkeit und Bezahlung der Einrichtung für ambulante Pflege (Hospital Outpatient Department - HOPD) und chirurgische Ambulanz (Ambulatory Surgical Center - ASC) durch Vergabe einer Klassifizierung der ambulanten Bezahlung (Ambulatory Payment Classification - APC). Diese neuen Codes wurden von AMA und CMS nach kritischer Prüfung der umfassenden klinischen Belege herausgezogen. Beide Körperschaften erkannten die medizinische Notwendigkeit der Prozedur an.

* CPT ist eingetragenes Warenzeichen der American Medical Association

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein Privatunternehmen im Bereich medizinischer Bildgebung, das seine gesetzlich geschützte Fluoreszenz-Bildgebungsplattform entwickelt hat und auf zahlreichen klinischen Märkten vertreibt. Das erste kommerziell verfügbare Gerät von MolecuLight - das MolecuLight i:X Fluoreszenzbildgebungssystem und dessen Zubehör, wird genutzt, um Bakterien festzustellen sowie Wunden digital zu messen und stellt für den weltweiten Markt der Wundbehandlung ein Handgerät für die Diagnose in der Pflege bereit. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige fluoreszenzbasierte Bildgebungstechnologie weltweit auch auf anderen Märkten mit relevantem und ungedecktem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Kosmetika und weitere wichtige industrielle Märkte.

MolecuLight ist weltweit über seinen Hauptsitz MolecuLight Inc. (Kanada) tätig. In einer Reihe von Ländern existieren Tochtergesellschaften, darunter MolecuLight Corp. (USA), MolecuLight GmbH (Deutschland), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. und MolecuLight Holland B.V. Diese Bereiche werden durch örtliche Teams für Vertrieb und klinische Anwendung von MolecuLight unterstützt, welche Kunden mittels klinischer Demonstrationen, des umfassenden Schulungsprogramms von MolecuLight und Unterstützung der fortlaufenden Übernahme des i:X Gerätes zur Seite stehen.

