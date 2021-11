FREE NOW

Umfrage: FREE NOW behauptet Spitzenposition bei Verfügbarkeit, Bekanntheit und Servicequalität

Steigende Impfquoten, Messen in Präsenz und Lockerungen in der Veranstaltungsbranche. Seit dem Sommer nimmt das Leben in deutschen Städten wieder an Fahrt auf. FREE NOW, Europas führender Mobilitätsanbieter, hat die weiteren Öffnungsschritte zum Anlass genommen, die Einwohner Berlins zum eigenen Service in der Hauptstadt zu befragen. Die repräsentative Befragung von 1.008 Menschen unterstreicht dabei insbesondere die Zufriedenheit der User mit dem Angebot, das mittlerweile neben den klassischen Beförderungsmöglichkeiten Taxi- und Mietwagen mit Fahrer auch Mikromobilitätsoptionen und Carsharing vereint: Insgesamt drei Viertel der Nutzer geben an, dass FREE NOW vor allem durch schnelle Verfügbarkeit und Pünktlichkeit überzeugt. In der Altersklasse zwischen 45 und 54 Jahren bewerten sogar neun von zehn Befragten diese Kategorie als besonders positiv.

Auch bei der Bedienbarkeit kommt die FREE NOW App über alle Altersklassen hinweg auf sehr gute Werte. Während in der Altersklasse zwischen 18 und 24 sowie zwischen 35 bis 44 Jahre knapp 75 Prozent die benutzerfreundliche Bedienung hervorheben, kommen sogar 95 Prozent der Befragten im Alter zwischen 45 und 54 zu diesem Schluss.

"In der jungen Zielgruppe kennen inzwischen zwei von drei Berlinerinnen und Berlinern FREE NOW. Mich freut, dass wir nur zwei Jahre nach dem Rebrand auf diesen hohen Bekanntheitsgrad kommen und uns dahingehend trotz des umfassenden Wettbewerbs in der Stadt in der Spitzengruppe festsetzen", sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW. "Wir sind als Plattform attraktiv. Das zeigt sich sowohl bei den angeschlossenen Fahrerinnen und Fahrern als auch bei unseren zusätzlichen Mikromobilitätsangeboten. Hier haben wir allein im letzten Quartal mehr Touren in Berlin vermittelt als im gesamten Jahr 2020", so Mönch weiter. Im Bereich Mietwagen mit Fahrer kommt FREE NOW in Berlin gegenwärtig auf ein wöchentliches Wachstum von zehn Prozent mit Blick auf neu-angeschlossene Fahrer sowie durchschnittlich auf fünfzehn Prozent mehr Touren.

Faire Preisgestaltung, hohe Zufriedenheitswerte für Freundlichkeit und Service

FREE NOW sorgt seit einigen Jahren mit Trainings, Schulungen sowie permanenten Weiterbildungen und einem eigenen Driver Service für ein hohes Maß an Servicequalität bei angeschlossenen Fahrern. Demnach kann der Mobilitätsanbieter auch auf diesem Gebiet punkten. Etwa 70 Prozent der Umfrageteilnehmer kamen zu einer entsprechend sehr guten oder guten Bewertung. In der Bevölkerungsgruppe ab 45 Jahren schneiden die Fahrer noch besser ab und erzielen Zufriedenheitswerte von über 80 Prozent. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer heben zudem die faire Preisgestaltung hervor. Bei einer jungen Zielgruppe bis 24 Jahre kommt das eigene Angebot sogar besonders gut an: 82 Prozent der Befragten zeigten sich außerordentlich zufrieden mit dem Preis für vermittelte Fahrten.

Neben Fahrten zur Arbeitsstätte und privaten Urlaubsreisen befinden sich auch Business-Trips nach monatelangem Stillstand wieder im Aufwind. Laut einer aktuellen Umfrage wird das Geschäftsreisevolumen in den nächsten Jahren demnach sogar noch ansteigen und damit über den Zahlen von 2019 liegen. Auch bei FREE NOW haben die Firmenfahrten aktuell wieder deutlich angezogen und liegen etwa im Hospitality-Bereich bei einem Wachstum von 186 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Besonders freut uns natürlich die Entwicklung bei Geschäftskunden, die ihre Business-Termine und Veranstaltungsbesuche in der Hauptstadt wieder vermehrt vor Ort wahrnehmen und FREE NOW nutzen, um von A nach B zu gelangen. Wir sehen eine deutliche Zunahme an Fahrten zu Messen, Flughäfen oder Hotels. Hier übernehmen wir aktuell dreimal mehr Touren als noch vor einigen Wochen. Mit einer verdoppelten Anzahl an Fahrern und Fahrgästen", so Mönch abschließend.

